Ofensiva municipal per caçar els infractors dels abocaments de voluminosos: "Falta moltíssima pedagogia"

Terrassa ha desplegat un pla d'acció coordinat amb quatre serveis municipals per frenar els grans abocaments de residus voluminosos a la via pública. Aquest sistema pioner ja funciona de manera ininterrompuda en totes les franges horàries els 7 dies de la setmana per identificar els infractors i reduir el sobrecost que la recollida no planificada genera a l'administració.
El tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, ha presentat aquest dijous el dispositiu que integra Eco-Equip, Policia Municipal, Medi Ambient i Grua Municipal. L'objectiu de la iniciativa és rotund: "a Terrassa no tolerem cap conducta incívica que malmeti la qualitat de l'espai públic i generi un impacte negatiu en la convivència", ha afirmat Cardona.
Aquest equip transversal patrullarà la ciutat mitjançant dues rutes circulars i estables, focalitzant-se d'inici en el sòl urbà per detectar conductes incíviques.
Fins a 60.000 euros de multa
El consistori ha identificat 44 bateries de contenidors que són punts negres on es produeixen abocaments incontrolats de manera habitual. Segons ha detallat el regidor, la finalitat de l'estratègia és tant la detecció i prevenció de les conductes incíviques com reforçar la capacitat d'identificació i actuació davant els infractors optimitzant els recursos municipals. Les multes previstes a l'ordenança municipal poden arribar als 6.000 euros, i s'enfilen fins a 60.000 euros en els casos més greus.
El regidor ha subratllat que "a Terrassa, fer abocaments incívics té un cost, perquè s'hi destinen recursos econòmics a actuacions d'urgència no previstes" i ha advertit que això "no pot sortir gratis". Per revertir la situació, Cardona ha defensat el canvi de rumb: "Estem posant tots els nostres esforços a millorar l'estat de neteja de la ciutat fent una estratègia planificada basada en dades i orientada a resultats, que ens permeti millorar la traçabilitat dels abocaments i la identificació dels responsables per enfortir l'acció sancionadora".
L'any 2025, l'empresa Eco-Equip ja va incrementar els equips al carrer un 55 %, passant de nou a catorze vehicles al llarg del dia. Malgrat aquest reforç operatiu, la recollida reactiva d'urgència continua suposant un desgast important de diners públics.
Pel que fa a la mecànica de treball, el servei de Medi Ambient s'encarregarà de verificar l'estat de les bateries i d'aixecar actes d'inspecció. Per la seva banda, Eco-Equip participarà en el seguiment de les rutes, la Grua Municipal donarà suport nocturn per ampliar la franja de vigilància i la Policia Municipal destinarà agents a la detecció en la seva activitat ordinària.
L'origen d'aquests abocaments se situa sovint en empreses irregulars que buiden pisos i abandonen els mobles per estalviar-se la deixalleria, però també en accions de particulars, com ara els canvis de domicili d'estudiants universitaris amb l'arribada del bon temps. Davant d'aquest escenari, el regidor ha remarcat que: "falta moltíssima pedagogia perquè la gent aprengui a fer-ho bé".
Conscienciació i opcions per a la ciutadania
En paral·lel al pla de xoc, l’Ajuntament impulsa campanyes de conscienciació com “Cuidem” per demanar un esforç compartit a la ciutadania i evitar que els mobles vells degradin l’espai urbà.
El consistori recorda que la ciutadania disposa d'un servei gratuït de recollida de voluminosos trucant al telèfon 900 720 135, operatiu de dilluns a divendres de 8 a 15 hores. L'altra alternativa obligatòria és traslladar els elements de gran format, com matalassos, runes o electrodomèstics, directament a les deixalleries de Can Barba o Can Casanovas.
Els contenidors de la carretera de Montcada, a estudi: "Demanem paciència"
En la mateixa presentació, Xavier Cardona va confirmar que les bústies soterrades de la carretera de Montcada s'han segellat per motius de seguretat, ja que l'estructura metàl·lica generava riscos per als treballadors d'Eco-Equip. Com a mesura provisional, s'ha implantat un sistema de recollida posterior mentre s'avaluen les alternatives per a la zona. L'elevat cost de manteniment d'aquesta tecnologia i l'impacte visual que tindria posar-hi equips de càrrega lateral compliquen la decisió.
Actualment, a la ciutat hi ha un total de 22 sectors amb contenidors soterrats, com és el cas de la rambla de Francesc Macià. Sobre això, la gerent d'Eco-Equip, Maria Cinta Blanch, va recordar que "no hi ha cap model perfecte, tots tenen pros i contres, i s'ha de fer una anàlisi pausada i responsable" abans de fixar un sistema definitiu. Davant d'aquest escenari, Cardona va aprofitar per demanar "paciència" als veïns afectats mentre s'estudia la millor solució.