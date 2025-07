FOTOS | Les estrelles del bàsquet de Terrassa brillen a l'Sferic

Més de 300 persones es van aplegar diumenge al pavelló de l'Sferic per presenciar la primera edició de l'All Star de Festa Major, un emocionant partit que va enfrontar 48 dels millors jugadors sèniors de Terrassa, 24 nois i 24 noies. L'associació Bàsquet Terrassa Base (BTB), que aglutina els sis clubs de la ciutat (CN Terrassa, Bàsquet Sant Pere, Sferic, JET, CB Can Parellada i l'escola CB Rosella) va organitzar al pavelló de l'Sferic una jornada que va ser tot un èxit. Els diferents jugadors i jugadores es van distribuir en dos equips, groc i negre. Es van acabar imposant els negres per cinc punts de diferència (101-106), per bé que van ser els grocs els que anaven per davant en el darrer període. Es van recaptar 2.341 euros per lluitar contra el càncer infantil a través de Policías x Valientes.