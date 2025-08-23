Terrassa, la quarta ciutat de Catalunya on més electricitat es defrauda amb cultius de marihuana

Les plantacions il·legals de marihuana no solen estar a l'aire lliure, ja que requereixen d'unes condicions ambientals molt concretes i, a més, no queden exposades a ulls indiscrets que alertin la policia sobre la seva existència. Per això, molts d'aquests conreus il·lícits es fan en hibernacles construïts dins d'edificis, cosa que dispara el consum elèctric, energia la qual, la gran majoria de vegades, també s'obté de manera fraudulenta "punxant" les instal·lacions elèctriques públiques.
Segons dades d'Endesa del 2024, l'energia robada i destinada als cultius de cannabis a Terrassa ascendeix fins als 4.258.200 kiloWatts hora (kWh), cosa que la situa en la quarta posició de ciutats catalanes amb més energia robada per a aquest ús. Només la supera Igualada (7.030.794 kWh), Sabadell (6.279.861 kWh) i Premià de Dalt (4.362.174 kWh).
A part de les dues cocapitals del Vallès Occidental, hi ha quatre municipis de la comarca inclosos al top 10 on s'ha defraudat més energia. És el cas de Matadepera (6a posició, 3.792.468 kWh), Sant Cugat (7a posició, 3.729.701 kWh), Sentmenat (8a posició, 3.280.788 kWh) i Castellar del Vallès (9a posició, 2.954.015 kWh). A part de totes aquestes poblacions esmentades, també hi ha Lloret de Mar en 5a posició, amb 4.179.564 kWh defraudats, i Barcelona, en 10è lloc amb 2.918.518 kWh obtinguts de manera il·legal per a plantacions de cannabis.
Tant Endesa, la principal operadora d'energia de Catalunya, com les autoritats van detectar, de mitjana, 43 punts setmanals de la xarxa elèctrica catalana que havien estat manipulats per alimentar conreus de marihuana.