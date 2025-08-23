El parc de Vallparadís a l'estiu: "S'agraeix tenir un pulmó verd al costat de casa"

”S’agraeix tenir un pulmó verd i obert com Vallparadís aquí al costat de casa”, ha afirmat en Miquel Àngel Garrote, un veí dels voltants del parc. Ell i la seva família eren al Torrent de les Bruixes, on jugaven a bàdminton i a tenis taula. Tot i la calor que ha fet aquests darrers dies, han decidit deixar la comoditat de l’aire condicionat i la seva piscina, recentment estrenada, “per estirar les cames“ alhora que fan esport. “Ens guanya més el fet de moure’ns una mica que estar al sofà”, explica na Sara Grau, la mare de la família.
Diverses persones han tingut la mateixa idea que la família Garrote-Grau durant l’onada de calor que ha patit el conjunt del país ara fa uns dies. La seva localització, tot just enmig de la ciutat, i una connexió prou bona amb el transport públic fan de Vallparadís una opció ideal per a la gran majoria dels terrassencs i també per a la gent de fora.
“Prefereixo venir aquí perquè és un lloc relativament tranquil i pots relaxar-te”, ha assegurat la Cristina Gómez, que va acompanyada d’en Rony i l’Elvia, els seus dos gossos llebrers, i de dues amigues més (i les seves respectives gossetes), que han vingut des de Barcelona de visita. “És un parc molt maco”, han opinat les barcelonines. A més, per als animals, Vallparadís els permet estar més a gust: ”Ells [en Rony i l’Elvia] s’ho passen genial! —ha exclamat Gómez—. Com és un espai naturalitzat i estan més tranquils que als carrers de la ciutat, on els autobusos , motos i altres sorolls forts els poden espantar”
També un espai de rutines
Els usuaris no només acudeixen al parc de manera excepcional, sinó que n’hi ha que tenen Vallparadís com un espai més del seu dia a dia. És el cas de na María Dolores i en Manuel: “Nosaltres venim molt, aquí a Vallparadís, a caminar d’hora al matí. A les 7 del matí ja estem per aquí”, han relatat. Enmig de la seva caminada solen parar una estona en algun banc a l’ombra, sobretot a la zona de les Hortes dels Frares, per poder baixar una mica la temperatura i gaudir d’un espai on “s’està divinament”.
Els grans espais oberts del parc també són un al·licient per practicar esport. En un dia normal de passeig, és gairebé impossible no trobar-se amb algun corredor o corredora duent a terme el seu entrenament habitual, ja que les nombroses zones amb ombres que hi ha al llarg de tot el recorregut milloren les condicions de la cursa.
Ara bé, el que no se sol veure practicar a Vallparadís és el Disc Golf. Aquest esport és una combinació entre el golf i el freesbee, on s’ha de llançar, amb una tècnica concreta i amb molta precisió, el disc volador a una cosa semblant a una cistella baixa que es clava al terra. És una activitat que es pot practicar en solitari o en parelles i en la qual, segons na Luisa Álvarez, “Espanya és un referent”.
“Venim aquí tres o quatre vegades cada setmana, per preparar-nos per tornejos nacionals” explica Álvarez. L’única alternativa que tenen per poder practicar el seu esport és a un camp expressament pensat per al Disc Golf ubicat al Palau-solità i Plegamans. Llavors, per no haver-se de desplaçar fins allà, utilitzen la seva cistella portàtil per entrenar a Vallparadís, a la zona de La Devesa, a tocar de Can Jofresa, ja que la gran esplanada que hi ha allà els permet conviure amb la resta d’usuaris sense posar-los en perill de donar-los algun cop amb els discs.
La infraestructura, millorable
Un altre atractiu del parc és la gran piscina municipal que hi ha allà, la més gran de Terrassa. D’ella tot just en sortia la família Nielli-Echarte després d’una tarda a l’equipament celebrant l’aniversari del fill, Lucas. “Feia massa calor per poder-ho celebrar a casa”, ha admès na Carolina Echarte, que ha apuntat que Vallparadís és un parc “molt viu” i que, més enllà de la piscina, venen de vegades, sobretot quan hi ha altres activitats.
A més, en Fernando Nielli ha posat en valor la seva funcionalitat per connectar la ciutat, ja que utilitzava Vallparadís per anar des de casa seva, al barri de Sant Pere, fins al Parc Vallès, on treballava. “Et pots abstraure de tot, del trànsit i la bogeria de la ciutat”, ha remarcat Nielli, que ha sentenciat dient que Vallparadís “és un gran parc, dels millors de Catalunya”.
Aquesta opinió, tot i ser gairebé unànim entre els usuaris preguntats, també ha generat alguns matisos. Per exemple, na María Dolores ha assenyalat que infraestructura bàsica, com els labavos públics o els ascensors, “Sempre hi ha alguna cosa espatllada, i això ens limita”, ha assegurat, i ha afegit que troba a faltar més fonts per beure aigua, sobretot pels dies que la calor és més intensa. Per la seva banda, Cristina Gómez ha expressat el seu dessig de que els pipicans tinguessin un millor manteniment de la gespa: "Com els gossos graten la terra no hi ha gairebé herba i és tot pols, llavors quan arriben a casa estan molt bruts", ha explicat.