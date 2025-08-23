Adeu a la gratuïtat de la zona blava de Terrassa a partir de dilluns

Com ja és habitual a la ciutat, la zona blava de tota Terrassa ha estat gratuïta les tres primeres setmanes d'agost, entre els dies 3 i el 24. Aquest període de gràcia per als usuaris de vehícles, però, s'acabarà a partir de dilluns, quan les gairebé 1.900 places d'aparcament sota aquest règim que hi ha a la ciutat tornaran a la normalitat. Això suposa que, per una banda, els conductors hauran d'abonar una tarifa segons el temps d'estacionament, i, per l'altra, que hi haurà un topall de dues hores a la durada de l'estacionament.
Segons l'Ajuntament, la zona blava és un element dinamitzador del comerç de les àrees on s'aplica, ja que el fet de tenir una durada màxima de l'estacionament afavoreix la rotació de vehicles i, per tant, també de persones que hi ha allà. A més, afirmen des del consistori, aquesta mesura també afavoreix a que els veïns i veïnes de les zones trobin aparcament, sobretot al migdia i a la nit, quan la zona blava és de franc, i també a reduir les emisions i els mals estacionaments a llocs com guals, boreres o passos de peatons.
Enguany, com fa uns anys, els usuaris de la zona blava tenen a la seva disposició l'aplicació mòbil Blinkay, que gestiona el pagament i controla el temps d'estacionament de tota la ciutat sense la necessitat de passar per un parquímetre.