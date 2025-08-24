Alerta amb l'estafa del fals mecànic: "Et cobrarà una factura desmesurada"

El funcionament intern d'un cotxe és quelcom que, de no estar gaire familiaritzat, pot resultar complicat d'entendre. Els estafadors s'aprofiten d'aquest comprensible desconeixement amb la nova tècnica del fals mecànic, una pràctica que els Mossos d'Esquadra han detectat als carrers catalans i ho han alertat per xarxes socials.
En què consisteix? Doncs normalment, quan estàs prop del teu cotxe, a punt de posar-te a conduir, et para una persona amb l'excusa d'avisar-te d'una suposada avaria en el vehicle o d'una roda punxada, unes incidències que, segurament, hagi causat el delinqüent. Aquest individu, que es presenta com un mecànic, s'ofereix a ajudar-te a reparar els desperfectes, però a canvi de diners. Aquí és on està la trampa, perquè "el fals mècanic fa veure que repara l'avaria i et cobra una factura desmesurada o bé et demana diners abans de fer la reparació i, quan els té, desapareix amb qualsevol excusa", expliquen els agents.
L'objectiu d'aquests malfactors solen ser persones d'edat avançada, ja que són més vulnerables a caure en aquest tipus de paranys i, en alguns casos, poden sentir-se desamparades davant una situació com la de fer una reparació al cotxe o canviar una roda punxada, cosa que els porta a acceptar qualsevol tipus d'ajuda disponible encara que sigui sospitosa. Tot i això, els Mossos recalquen que la resta de la població no està exempta de caure a la trampa: "Són molt hàbils", asseguren.
Per aquest motiu, demanen a la ciutadania que en faci difusió entre els seus familiars perquè siguin conscients i no es deixin enredar. També insten a presentar una denúncia dels fets a les comisaries en cas d'haver estat ja una víctima.