FOTOS | Més foc i diversió amb el Correfoc de Festa Major

El menú de foc de la Festa Major no s'atura. El primer plat va arribar divendres amb el Raval Infernal, amb una jornada plena de foc i espurnes, i dissabte va tenir lloc el Correfoc de Festa Major, també un plat a base de foc i espurnes però més repartit pels carrers del Centre. En concret, van fer un recorregut des del carrer de Sant Domènec fins al Raval de Montserrat. L'actuació ha comptat amb la presència de les colles de foc: Drac de Terrassa, Diables de La Maurina, Drac Baluk Astharot i Diables de Ca n’Aurell, Diabòlics d’Ègara, Colla Jove Diables de Sant Llorenç, Bitxo del Torrent Mitger, Diables de Sant Pere Nord, La Pàjara de Terrassa i Diables de Terrassa.
FOTOS: POL ORTEGA