Divendres, dissabte i diumenge han tingut lloc les festes majors dels barris de Roc Blanc, Can Boada del Pi, Can Tusell, Montserrat, Can Jofresa i Vallparadís. Sis festes majors de barri que escalfen els motors per a la Festa Major de la ciutat sencera.

FOTOS: ALBERTO TALLÓN I LLUÍS CLOTET