El parc natural de Sant Llorenç perd més de 100.000 visitants en un any

El parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac ha registrat un fort descens d’afluència de visitants durant el 2024. Segons dades de la memòria de gestió i activitats del parc, l’any passat es va estimar un total de 283.309 visitants, una xifra notablement inferior a la del 2023, quan van ser 391.236. Aquesta reducció del 38,24% representa la caiguda més important d’assistència des de la pandèmia i suposa un trencament respecte a l’auge que es va experimentar el 2023, amb una xifra superior fins i tot a la del 2019 (318.840 visitants).

La disminució coincideix amb el tancament, el gener del 2024, del restaurant la Mola, un dels punts d’atracció principals del parc. El final de la concessió d’aquest servei ha marcat un punt d’inflexió en el perfil de visitants, especialment al cim de la Mola, on segons dades de la Diputació de Barcelona s’ha reduït l’afluència un 21%: dels 171.847 visitants el 2023 s’ha passat a 135.767 el 2024.

Aquest descens era, en certa manera, esperat per les autoritats del parc. El restaurant actuava com a pol d’atracció per a molts excursionistes que pujaven a la Mola per dinar o fer un àpat, però que ara, sense aquest servei, han deixat de visitar el cim. En aquest sentit, Xesco Gomar, diputat d’Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació, explicava que aquesta reducció de 36.000 persones (afluència al cim) respon “als excursionistes que només pujaven al restaurant”.

L’objectiu de la Diputació és reduir la pressió de visitants al cim i potenciar altres punts d’interès al parc natural. Per això, valoren positivament aquest canvi, emmarcat en una estratègia per preservar millor l’entorn natural i protegir el conjunt monumental del cim, declarat bé cultural d'interès nacional. Segons expliquen des de la Diputació, la desaparició del servei de restauració “ha permès començar a reduir l’impacte ambiental propi de l’activitat”.

NEBRIDI ARÓZTEGUI

En paral·lel, s’està transformant l’espai de l’antic restaurant en un centre d’interpretació i divulgació. El menjador esdevindrà una sala-mirador i un museu, amb exposicions sobre la història del Monestir benedictí i el seu entorn. Aquesta reconversió està dotada amb un pressupost de 700.000 euros, en part finançat pels fons Next Generation.

La reforma inclou també mesures de sostenibilitat com la instal·lació de plaques solars -amb una capacitat limitada a 24 metres quadrats, ubicades al campanar del monestir per no afectar la visibilitat- la recollida d’aigua de pluja i la instal·lació de lavabos secs. Amb aquest model autosuficient, queda completament descartada la tornada d’un restaurant al cim de la Mola.

Està previst que, el pròxim mes de setembre, la Diputació faci la presentació i visita al nou espai expositiu del conjunt monumental de la Mola, un acte estava programat per al 23 de juliol, però es va acabar cancel·lant. El passat mes de febrer, la Diputació va preveure que la mostra expositiva ja es podria veure a la sala-mirador aquest mateix estiu.

Menys cotxes i menys places

La disminució de visitants al conjunt del parc també s’ha fet notar en l’ús dels principals aparcaments. Les dades del 2024 indiquen que hi ha hagut 66.399 usuaris d’aquests espais, una reducció progressiva si es compara amb els 87.716 del 2023 i els 106.929 del 2022. Cal tenir en compte, però, que el parc disposa d’un aparcament menys des de finals del 2023 després de no renovar-se el conveni amb la propietat dels terrenys ubicats a l’aparcament de Can Robert. El Pla per al Conjunt Monumental de la Mola preveu una xarxa d’aparcaments regulats que permetin un accés més sostenible i distribuït al parc.