Quines són les platges de Terrassa?: "M'hi trobo terrassencs a tot arreu"

Quants de nosaltres haurem estat de vacances lluny de casa, relaxant-nos en alguna platja tranquil·la o passejant pel passeig marítim, i de sobte… ens trobem amb una cara coneguda? Potser un veí, un company de feina, o aquell amic amb qui fa temps que no coincidíem. I és que, com ja sabem, cares terrassenques n’hi ha a tot arreu, però a l’estiu encara més: és època de sol, de mar, de gelats i de retrobaments inesperats. Per això, al Diari de Terrassa vam elaborar una enquesta ciutadana a través del nostre Instagram, i amb una petita mostra de diverses respostes, hem triat quines són algunes de les platges més comunes on us podeu trobar amb terrassencs! Recordeu que també tenim un concurs en marxa, amb les vostres millors fotos de l'estiu!

Calafell

Glòria Esteve: “M’hi trobo terrassencs a tot arreu, fins i tot, que venen de pobles del costat”

Glòria Esteve a la platja de Calafell



“Cada any m’hi trobo terrassencs a tot arreu, fins i tot els que estiuegen a pobles de prop de la Costa Daurada que acaben a Calafell per prendre alguna cosa”, diu la Glòria Esteve, que estiueja a Calafell des que va néixer. “Anava sempre en família i amb els meus avis”. De fet, aquesta característica de ser un poble familiar és el que més destaca. A part, també diu que “la platja la tens molt a prop, és molt àmplia i sempre hi trobes lloc”. I la Glòria no se n’està de deixar algunes recomanacions, com ara “una vermuteria celler que es diu El Celler de l’Avi, molt per prendre alguna cosa i, fins i tot, sopar. M’agrada molt La Masia de Platja, per fer un arròs. I a la nit, per sortir, hi ha el carrer Montoriol”.

Torredembarra

Roger Munné: "Hi ha camps de futbol platja i de volei que són molt atractius"

Roger Munné a Torredembarra



Un altre dels grans pobles de la Costa Daurada és Torredembarra, on estiueja en Roger Munné perquè la seva àvia hi té un apartament des de fa 10 anys. “La platja del port és la millor perquè és molt àmplia”. Anecdòticament, la platja de Torredembarra acumula molta sorra, i serveix per proveïr de sorra platges de pobles veïns com Altafulla. I en Roger, que és un esportista innat, afegeix també que “a més, hi tenen camps de futbol platja i de vòlei, que són molt atractius”. Però no tot el poble es resumeix en platja. “El passeig no està malament”, malgrat que si alguna cosa destaca és que “poble té un bon nucli antic, i està dins d’una espècie de muralla que ho fa més bonic”. Sobre si hi ha o no molt moviment des de Terrassa fins a Torredembarra, en Roger apunta que “no és que em creui terrassencs constantment, però sí que sé ràpidament de tres persones d’aquí que, a més, són de cercles diferents, que estiuegen a Torredembarra”.

Vilanova i la Geltrú

Carla Mitats: “El meu avi buscava un lloc on estiuejar a prop de Terrassa”

Carla Mitats a Vilanova i la Geltrú



A la costa del Garraf també hi ha terrassencs, com la Carla Mitats, que hi va des que va néixer: “El meu avi buscava un lloc on estiuejar a prop de Terrassa, a una hora en cotxe, i es va trobar amb un pis a Vilanova”. Tot i ser ciutat de platja, “Vilanova ho té tot”, diu la Carla fent referència a “la façana marítima, però també un centre antic i un teixit veïnal que fa que hi hagi activitats tot l’any”. D’aquí en destaca que “el seu Carnaval és un dels més famosos de Catalunya, la Festa Major s’allarga dues setmanes a l’estiu, i tenim tres festivals: el Vida, el Nowa Reggae i el Tingladu!”. I, curiosament, “uns veïns que teníem aquí al pis també eren terrassencs!”.

Sant Antoni de Calonge

Marta Puigdengolas: “És una població que manté el seu esperit des que la conec"

Marta Puigdengolas a Sant Antoni de Calonge



La Marta té 52 anys i no recorda quan va començar a anar a Sant Antoni “perquè jo era molt, molt petita”. De la Costa Brava, és dels pobles amb més moviment terrassenc; “per exemple, tinc una companya de feina que hi estiueja. També m’hi vaig trobar un altre company, fa uns anys. Fins i tot, hem coincidit amb uns veïns d’aquí Terrassa!”. Tot i que afirma que hi acostuma a haver bastanta gent, “és una població que m’encanta per la seva tranquil·litat. En tots aquests anys no hi han plantat cap discoteca, cap gran hotel... Sempre es parla molt de Platja d’Aro o Lloret de Mar, mentre Sant Antoni de Calonge és una població que manté el seu esperit des que la conec”. També destaca molt, diu, per la gastronomia, ja que “‘s’hi pot menjar molt bé i sempre pots trobar restaurants a un preu més que raonable”. Per tot això, diu que “em té meravellada”.

Calella de Palafrugell

Mariona Bach: “Hi ha bastants terrassencs que coneixem per Calella de Palafrugell”

Mariona Bach a Calella de Palafrugell



La Mariona Bach estiueja a Calella de Palafrugell des de fa una trentena d’anys, quan en tenia 1 només. “Els meus pares combinaven Camprodon amb Calella. Quan van tenir una herència, van acabar comprant un piset aquí a Calella”. Combina el fet d’anar-hi en parella o en família “tot i que intentem coincidir”. És un poble, diu, que combina el fet de tenir platja amb la muntanya, “i hi ha un munt de cales, a les quals ens encanta anar-hi. I com que ens agrada també córrer per la muntanya, aprofitem les tardes per sortir a córrer pel camí de ronda o altres espais naturals”.

La Mariona, esportista com és ella, també afirma i recomana que “la platja del Canadell és un bon lloc per llogar un caiac. I treu pit orgullosa dient també que Calella té el festival Cap Roig, “on hi venen artistes brutals”. Amb tantes activitats, era impossible no topar-se amb cares conegudes: “hi ha bastants terrassencs que coneixem per Calella de Palafrugell, els quals podem visitar i estar amb ells”.

L'Estartit

Oriol Portolés | Mireia Ventosa: “No és una platja qualsevol, de fons s’hi veuen les Illes Medes”

Mireia Ventosa a l`Estartit



”Hi he anat cada estiu de la meva vida”, diu la Mireia Ventosa que, si s’ha de quedar amb alguna cosa és la platja, perquè “no és una qualsevol, de fons s’hi poden veure les set Illes Medes. Allà hi ha una fauna espectacular, ja que és una reserva natural, aprofito molt per fer-hi submarinisme”. Ara bé, la Mireia no sap si hi ha gaires terrassencs a l’Estartit perquè “conec quatre famílies comptades que estiuegen allà”.

Sí que en coneix l’Oriol Portolés, que diu que “m’hi he trobat gent de Terrassa i gent de Matadepera. De fet, tinc un parell d’amics que estiuegen allà”. Ell també hi va des que va néixer, i li encanta perquè “és ideal per anar a la platja, i a sobre, hi tinc la meva colla d’amics de l’estiu”. Un fet que destaca perquè “quan ens hem anat fent grans, hem pogut sortir de festa per aquí també, que està molt bé”.