La Fira Modernista genera un impacte econòmic de més de 3 milions a Terrassa

La 22a edició de la Fira Modernista, que es va celebrar el mes de maig passat a Terrassa, va generar un impacte econòmic per a la ciutat superior als 3,1 milions d'euros, segons l'estudi realitzat pel Servei de Turisme i del Servei d'Estudis i Observatori de l'Ajuntament. L’anàlisi es va dur a terme durant el cap de setmana del certamen.

Segons l’estudi, la despesa mitjana prevista dels visitants a la fira ha estat de 53,79 euros. A partir d’aquesta dada i del nombre total de visitants registrat, de prop de 254.000 persones, s’estima que les transaccions comercials generades a la ciutat durant aquell cap de setmana van superar els 13 milions d’euros.

En calcular l’impacte total, que inclou la despesa dels visitants de fora de Terrassa, els costos directes i l’efecte induït sobre l’activitat econòmica local, l’estudi conclou que la repercussió de la fira va ser de 3.127.393 euros. Això suposa un retorn estimat de 16,14 euros per cada euro invertit en l’organització de l’esdeveniment.

Amb una mostra de 782 persones, l’enquesta elaborada pel Servei de Turisme i pel Servei d’Estudis i Observatori de la ciutat recull l’opinió dels visitants sobre aspectes com la seva experiència, el nivell de satisfacció i, per primera vegada, ofereix una aproximació a l’impacte econòmic que representa la celebració de la Fira Modernista per a la ciutat.

D'altra banda, les dades recollides mitjançant un estudi de la companyia Orange, basat en el comportament de la telefonia mòbil amb la tecnologia Flux Visión, són les que revelen que més de 250.000 persones van passar pels principals espais de la fira, delimitats pel Passeig del 22 de Juliol, el parc de Sant Jordi, la plaça Nova i el parc de Vallparadís. Dissabte va ser el dia amb més assistència, amb un total de 140.478 visitants, seguit de diumenge amb 113.326.

L'Ajuntament ha pogut disposar així de manera inèdita de dades de la Fira extretes a partir d’un sistema capaç de comptabilitzar el nombre de telèfons mòbils que es mouen per una àrea concreta a través de la seva connexió a les antenes de telefonia de la zona.

Segons explica el tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Turisme, Joan Salvador: "Aquest estudi, a més d’aportar-nos dades molt positives sobre el nombre de persones que visiten Terrassa amb motiu de la Fira Modernista, també ens proporciona molta informació útil per seguir treballant i millorant aspectes de la programació, ja siguin de contingut, horari o espais".

Un 26% dels assistents provenen de fora de la ciutat

D’acord amb aquest treball, i a partir de les dades d’origen dels dispositius mòbils registrats, s’observa que la majoria de visitants a la Fira són residents de Terrassa (74%). El 26% dels assistents provenen de fora de la ciutat, majoritàriament de Barcelona (3,6%) i de municipis veïns com Rubí, Sabadell, Viladecavalls o Sant Cugat. Entre els assistents provinents de fora del Vallès Occidental, predominen els d’altres punts de Catalunya, mentre que el nombre de visitants internacionals es va situar en 1.473 dissabte i 1.346 diumenge.

El 64,6% dels assistents té una edat compresa entre els 25 i 64 anys, un 17,9% més de 65 anys, i un 17,6% està en una franja de menys de 25 anys.

L'informe també assenyala que el moment de màxima afluència va ser dissabte a les 19 hores, i diumenge a les 12.30 hores. A més, detalla el flux d’entrades i sortides de persones cada mitja hora dins la zona de la Fira, destacant especialment la tarda de dissabte, quan entre les 17.30 h i les 18.30 hores es van superar les 22.000 entrades en dues franges consecutives.

Segons Joan Salvador, "el fet que els pics d’assistència més alts es situïn dissabte al vespre i diumenge al migdia ens indica, d’una banda, un especial interès per la programació cultural. D’altra banda, ens ofereix l’oportunitat de treballar per millorar i optimitzar l’oferta gastronòmica i de restauració de la Fira, perquè els visitants puguin allargar així la seva experiència".

El document compara el cap de setmana de la Fira Modernista amb el cap de setmana immediatament posterior. Les dades mostren que el nombre de persones que van visitar les zones de Terrassa analitzades durant el dissabte i diumenge del certamen va augmentar en gairebé 34.000 respecte a un cap de setmana sense Fira. Aquest increment es registra tant dissabte (+17,96%) com diumenge (+12,52%) en comparació amb un cap de setmana sense Fira.

Satisfacció dels visitants

Pel que fa al nivell de satisfacció, els resultats indiquen que l'ambientació és l'aspecte més valorat, amb un 60,2% de les respostes. La gran majoria dels visitants (31,7%) no assenyalen aspectes negatius, però una part destaca la massificació en determinades hores (26,8%) i el trànsit o els dèficits d'accessibilitat (12,6%) com alguns dels aspectes que menys els han agradat.