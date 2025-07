Prop d'una trentena de sancions per abocaments de residus a Terrassa durant el 2025

L’Ajuntament de Terrassa ha tramitat, des de principis d’any, un total de 26 expedients sancionadors per abocaments incontrolats de residus a la via pública o en sòl no urbanitzable. Les sancions, considerades greus segons la Llei 7/2022 i l’Ordenança Municipal de Residus, s’han imposat tant a particulars com a empreses, majoritàriament vinculades a serveis de buidatge d’habitatges.

Aquesta nova informació amplia la que es va fer pública el passat 15 de juliol, quan el consistori va informar d’un expedient iniciat contra una empresa de buidatge arran de l’abandonament de mobles, estris i roba procedents de dos pisos, als carrers de l’Historiador Cardús i d’Olot. L’empresa en qüestió, reincident, ja havia estat sancionada per uns fets similars al carrer de Germà Joaquim, i ara s’enfronta a una multa de 6.000 euros, tenint en compte el volum dels residus i la reiteració dels fets.

Les sancions imposades oscil·len entre els 100 i els 2.001 euros en el cas dels particulars, mentre que, en el cas d’activitats econòmiques, han arribat fins als 6.000 euros. Els imports varien segons la gravetat de la infracció, l’afectació a la via pública, el perjudici generat i la reincidència.

El regidor de Neteja i Residus, Xavier Cardona, va destacar en el seu moment, la importància de la col·laboració ciutadana i ha recordat que “Terrassa disposa de serveis gratuïts com la recollida de mobles, dues deixalleries fixes i una de mòbil”. També ha agraït el comportament responsable de la majoria de veïns i veïnes: “Separar bé els residus i fer-ne un ús responsable és clau per mantenir la ciutat en condicions”.

Des del sector professional del buidatge, també es mostren preocupats per la presència d’operadors irregulars que actuen al marge de la normativa. Toni Valls, responsable d'EcoServeis, una empresa amb anys d’activitat a Terrassa, assegura que “les empreses que operem a la ciutat fa temps que fem les coses bé, sabem dels serveis que tenim al nostre abast i, sobretot, sempre descarreguem a la deixalleria”. Segons ell, el problema prové d’“individus que treballen de forma irregular, que ofereixen pressupostos molt baixos, i clar, no inclouen el servei de deixalleria i deixen els mobles allà on poden”.

En la mateixa línia s’expressa Juan Carlos Huertas, també del sector: “Moltes d’aquestes suposades empreses s’anuncien per Internet. Des del sector fa temps que lluitem contra aquest intrusisme, que a més embruta la nostra professió”.