La tercera edició de la Fira del Llibre en Català de Terrassa s'ha celebrat aquest dissabte, de 10 a 20 hores al raval de Montserrat. Ha comptat amb dos escenaris i 31 parades de llibreries i associacions.
FOTOS | Tercera edició de la Fira del Llibre en Català de Terrassa
Publicat el 06 d’octubre de 2025 a les 18:01
- Fira del Llibre en Català de Terrassa -
- Lluís Clotet
- Fira del Llibre en Català de Terrassa -
- Lluís Clotet
- Fira del Llibre en Català de Terrassa -
- Lluís Clotet
- Fira del Llibre en Català de Terrassa -
- Lluís Clotet
- Fira del Llibre en Català de Terrassa -
- Lluís Clotet
- Fira del Llibre en Català de Terrassa -
- Lluís Clotet
- Fira del Llibre en Català de Terrassa -
- Lluís Clotet
- Fira del Llibre en Català de Terrassa -
- Lluís Clotet
- Fira del Llibre en Català de Terrassa -
- Lluís Clotet
- Fira del Llibre en Català de Terrassa -
- Lluís Clotet
- Fira del Llibre en Català de Terrassa -
- Lluís Clotet
- Fira del Llibre en Català de Terrassa -
- Lluís Clotet
- Fira del Llibre en Català de Terrassa -
- Lluís Clotet
- Fira del Llibre en Català de Terrassa -
- Lluís Clotet
- Fira del Llibre en Català de Terrassa -
- Lluís Clotet
- Fira del Llibre en Català de Terrassa -
- Lluís Clotet
