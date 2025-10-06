Fotogaleries

FOTOS | Tercera edició de la Fira del Llibre en Català de Terrassa

ARA A PORTADA

Publicat el 06 d’octubre de 2025 a les 18:01

La tercera edició de la Fira del Llibre en Català de Terrassa s'ha celebrat aquest dissabte, de 10 a 20 hores al raval de Montserrat. Ha comptat amb dos escenaris i 31 parades de llibreries i associacions.

Lluís Clotet
  • Fira del Llibre en Català de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Fira del Llibre en Català de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Fira del Llibre en Català de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Fira del Llibre en Català de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Fira del Llibre en Català de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Fira del Llibre en Català de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Fira del Llibre en Català de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Fira del Llibre en Català de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Fira del Llibre en Català de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Fira del Llibre en Català de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Fira del Llibre en Català de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Fira del Llibre en Català de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Fira del Llibre en Català de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Fira del Llibre en Català de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Fira del Llibre en Català de Terrassa -
Lluís Clotet
  • Fira del Llibre en Català de Terrassa -

Notícies recomenades