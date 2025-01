FOTOS | Baixada del Pi 2025 a Matadepera

Les festes de Sant Sebastià de 2025 arriben marcades pel 125è aniversari de la Germandat de Sant Sebastià i la 50a edició d’aquestes emblemàtiques celebracions.

La nit de l’11 de gener, avisats per tres petards, els matadeperencs es van reunir al bosc de la Pedrera de l’Angelet per començar la tradicional baixada del Pi. Ahir, l’arbre es va portar fins a la plaça de Cal Baldiró, recorrent els principals carrers del municipi. Avui tot està preparat per als moments més esperats: pelar l’arbre i plantar-lo, tal com mana la tradició, amb cordes i ternals.

FOTOS: LLUÍS CLOTET