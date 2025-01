125 anys de la Germandat i 50 anys de les festes de Sant Sebastià

Enguany, la Germandat de Sant Sebastià celebra el seu 125è aniversari i durant la 50a edició de les festes que donen nom a l’entitat es vol rememorar el temps en què va ser fundada l’entitat. Per això, conviden els matadeperencs i matadeperenques a anar vestits d’època noucentista. A més, l’edició d’enguany comptarà amb una setmana més d’actes. Amb una programació que inclou una setantena de propostes, les festes de Sant Sebastià han donat el tret de sortida aquest dijous amb la tradicional ofrena del pi i s’allargaran fins al diumenge 26 de gener.

L’inici oficial de les festes, però, serà dissabte al matí, amb el repic general de campanes. Tot i això, aquest divendres 10 de gener ja podrem gaudir d’un bon aperitiu. A les 18 hores, els més menuts faran un berenar a la plaça de l’Ajuntament, preparant-se per portar el seu pi fins a la plaça. Des del mateix consistori i a partir de les 19 hores, la mainada el portarà fins a la plaça de Cal Baldiró, on serà plantat. Seguidament, el poble es convertirà en una sinergia de foc, fum i música amb el Correfoc i la Marxa de Torxes. A continuació, dins la riera de les Arenes, es farà l’encesa de les monumentals fogueres, així com un sopar.

Dissabte serà el gran dia de les festes. Durant tot el matí, els carrers del centre s’ompliran de parades amb productes artesanals. Des de la Germandat de Sant Sebastià demanen als ciutadans “que vagin vestits d’època per aconseguir una ambientació i integració total”. A partir de les 9.30 hores, la canalla participarà en un dels actes més rellevants: la grimpada del pi. Més tard, a les 14 hores, un bou de grans dimensions alimentarà al poble com es feia antigament. La diada s’acabarà amb el mític sopar al bosc de la Pedrera de l’Angelet, que servirà per preparar-se per a l’acte més esperat: la Baixada del Pi. Avisats per tres petards, els matadeperencs es posaran sota el pi amb l’objectiu d’arribar fins a la plaça de Cal Baldiró, on continuarà la festa.

Diumenge al matí arribarà el moment de pelar el pi, de la mà dels grans experts en la destral catalana. A les 12 hores, la plantada del pi es farà com en l’antiguitat: utilitzant cordes i ternals. A les 16 hores i davant de l’Escola de Música, es farà l’exhibició de feines forestals “Sant Bèstia”.

De cara a la setmana vinent, cal destacar el Xou de Sant Sebastià, que se celebrarà la nit del divendres 17 al pavelló Primer d’Octubre, i el gran Concurs de Grimpaires, que tindrà lloc el dia 18 al matí a la plaça de Cal Baldiró.

A més, cal remarcar una de les novetats d’enguany. En aquesta edició, el pi haurà estat retirat de dia i, el 26 de gener, es farà una calçotada per concloure les festes d’enguany.

Amb motiu del 125è aniversari de la Germandat de Sant Sebastià, el seu president, Pau Betriu, vol “convidar a tothom a aquestes festes per tornar a viure com eren els orígens de l’entitat, quan la població vivia principalment de la feina al camp i al bosc”.

Les activitats més clàssiques

Pi de la mainada

Divendres 10. Des de ben petits i petites, cal anar absorbint l’essència de la baixada del pi. Per aquest motiu, els més menuts portaran el seu propi pi fins a la plaça de Cal Baldiró, on serà plantat a les 20 hores. Aquest esdevindrà el pi dels valents i valentes grimpaires que vulguin entrenar per, en un futur, grimpar el pi dels grans. Acompanyats per La Matucada i la Colla del Bitxo del Torrent Mitger, la mainada no deixarà de ballar.

Una fira vestida d’època

Dissabte 11. Durant el matí, els carrers del centre estaran engalanats com si ens trobéssim al 1900. En un ambient firarire, podrem trobar una infinitat de parades que reproduiran els oficis artesanals d’aquella època, amb varietat de productes i artesania: formatge, embotits, fruits secs, conserves, xocolates, fruites i verdures, oli, mel, dolços, etc. Des de la Germandat de Sant Sebastià animen “a tots els comerciants a col·laborar”.

Baixada del pi

Dissabte 11. Tots els matadeperencs esperen aquest moment, per viure la nit més esperada de la festa amb tota la seva essència. L’objectiu és el mateix que sempre: arribar fins a la plaça! Quan el pi ja sigui a la plaça de Sant Jordi, la Banda de Matadepera tocarà el Virolai, mentre que la Banda i els Grallers de Matadepera culminaran l’arribada amb “La Melodia del pi”, l’himne musical creat pel mestre Sergi Cuenca.

Xou de Sant Sebastià

Divendres 17. A les 22 hores, el pavelló Primer d’Octubre acollirà el clàssic Xou de Sant Sebastià, amb un seguit d’actuacions dutes a terme per “artistes” del poble, els quals fa temps que treballen amb il·lusió la seva representació i segur que no deixaran indiferent a ningú. L’acte estarà presentat per Laura Ríos, que estarà acompanyada per un convidat sorpresa. L’entrada per a l’espectacle és gratuïta.

Gran concurs de grimpaires

Dissabte 18. Enguany se celebren els 50 anys del concurs de grimpaires, un dels actes més emblemàtics de les festes de Sant Sebastià. Peus descalços, mitjons llargs, barretines, reïna a les mans… Tot s’hi val per arribar el primer a dalt. Les inscripcions començaran a les 10 hores i es tancaran en arribar als 100 inscrits. L’acte s’iniciarà amb els deu millors classificats del concurs infantil de la setmana anterior.

Novetats pel 125è aniversari

Documental “Montserrat, Integral 107”

El pròxim dilluns 13 de gener (18.30 hores), el pavelló Primer d’Octubre acollirà la projecció audiovisual “Montserrat, Integral 107”, a càrrec de Biel Marcià i Enric Vilajosana. Explicaran com dos amics escaladors exploren el màgic massís de Montserrat, amb l’objectiu de traçar una línia que uneixi tots els cims de la seva silueta. Escalades, ràpels, nits al ras i molt d’estudi del terreny és el que necessitaran per afrontar aquesta fita mai no assolida a la història. Després de més d’un any de preparació es llancen a l’aventura. Podran escalar les 107 agulles? Un cop acabada la projecció, els assistents podran fer preguntes sobre aquest repte, ja que segur encara els hi queden coses per explicar sobre la seva experiència.

Baixada del pi dels 50 anys

Amb aquest acte es vol tornar als inicis, als primers que van anar a buscar el pi i que el van portar carregat a les espatlles. Ells seran els grans protagonistes de la trobada per tallar el pi de forma manual, a cop de destral. Trobaran els focs encesos una mica més endavant de la font de la Tartana, prop del torrent de Can Solà. Un cop tallat el pi, faran un bon sopar per agafar forces i seguidament baixar-lo fins a la plaça. Avisats per tres petards (dissabte 25 de gener, 20.15 hores), els matadeperencs de més de 40 anys es disposaran a recordar les mítiques baixades i s’uniran per alçar-se el pi a les espatlles i baixar fins a arribar a la plaça. Baixaran el pi pels següents carrers: camí de la Font de la Tartana, carrer de Jaume Faura, plaça de Sant Jordi, carrer de Sant Llorenç, carrer de Sant Joan, carretera de Terrassa, Sant Isidre i plaça de Cal Baldiró.