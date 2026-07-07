Un anunci d’un gran ball i Joan Capri

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Avinguda de Jacquard (1973-2026)
La imatge del passat correspon a 1973, any de la publicació del tema “Sail On, Sailor” del grup californià The Beach Boys i ens situa a l’avinguda de Jacquard, i amb un anunci que fa referència a un magnífic recinte firal, a un gran envelat metàl·lic i també fa esment de grans balls. La gran particularitat és que a dalt de tot posa Festa Major i els dies hàbils per poder gaudir d’aquest recinte eren 23, 24, 28,29 i 30 de juny i 1 i 2 de juliol. Per tant, tot fa pensar que s’aprofitava el mateix lloc per celebrar les revetlles de Sant Joan i de Sant Pere, els dies festius posteriors i els destinats a celebrar la Festa Major. Més compactat, potser és impossible.
A sota del cartell, elaborat amb una tipografia molt de l’època, es veu com una mena de cartellera, amb l’anunci d’algunes pel·lícules en sales de cinema com el Recreo, el Catalunya o el Regina i, també, la publicitat d’una actuació del grandiós Joan Capri, per a la Sala Regina, en concret “L’Amic del Ministre”.
Una xurreria
A la part dreta no pot faltar una xurreria, tot i que només es veu una part de la parada i un home que fa pensar que era el propietari o el que la regentava en aquells moments. Llavors, aquella zona estava farcida de naus industrials i no com ara, que com es pot comprovar a la instantània actual, el panorama és completament diferent.
Un automòbil dels de llavors i un conductor amb una motocicleta de l’estil de la Vespa circulen, cadascú cap a un cantó. És una estampa que reuneix molts detalls. I tots curiosos.