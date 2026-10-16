Un escenari digne d’un Lego

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carretera de Matadepera (1969-2026)
Llastimosament, i sense que sembli que es busquin responsabilitats, al dors de la foto més vella no hi havia cap referència ni menció al que va passar i que va motivar que es desplacessin a la zona, presumptament, fotògraf i redactor per cobrir la notícia. La descripció, sense tenir notícies dels fets, no costa gaire d’imaginar. Es devia esfondrar una paret d’un edifici, o l’edifici sencer i, per les lleis de la física, va topar amb un pal de la llum, que, inexorablement, va acabar a terra, provocant els esglais de veïns i vianants que passaven per aquells moments pel tros.
L’elenc de curiosos que es poden anar disseccionant a la instantània antiga és antològic i el sol fet d’anar descobrint, un per un, a tot el personal que es va reunir per fer el tafaner. Més d’un personatge amb una boina al cap, altres amb americana i corbata, altres amb corbata i prou, amb mànigues de camisa que es deia en aquells temps. Tampoc falten representants de la policia i un camió de bombers. Un bon escenari, digne de ser part d’un Lego.
Fa uns dies
Podria ser que, com fa uns dies va passar amb una foto que ens mostrava una explosió de gas en un pis del carrer de Pius XI, després arribin informacions més precises i que aporten dades que es desconeixien perquè no n’hi havia d’escrita darrere de la fotografia.
No seria gens descartable, tenint en compte que devia ser un esdeveniment recordat, barrejat amb un ensurt força considerable, que són factors que acostumen a perdurar.