Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Pla del Bon Aire (1986-2026)
Segons resa al dors de la imatge més antiga, el panorama que es reflecteix està relacionat amb unes excavacions d’una vil·la romana a la zona de Can Jofresa. Però el que es pot observar són quatre joves, amb un rasclet, com si en realitat estiguessin removent la terra i al Pla del Bon Aire. Està documentat que aquell any i a aquest barri, hi va haver unes excavacions que anaven encaminades a unes restes de l’època romana. Tanmateix, els nois no fan la pinta d’estar excavant ni buscant restes d’altres èpoques i, a més, estan en un barri diferent.
Més aviat, tot apunta a alguna activitat estretament lligada amb plantacions d’arbres, arbustos o altres elements de vegetació, com podria ser gespa o algun derivat. Tot fa pensar que el que s’estava coent a la instantània del passat, és allò que es pot contemplar a la més actual. Per tant, no es buscava cap connexió amb un passat dels temps dels romans. Un tema purament ciutadà i d’intentar que aquest tros estigués ben presentable amb la presència de plantes.
Gran quantitat
D’excavacions com les que s’anuncia a darrere de la foto i que denota que està mal referenciada, se n’han dut a terme en gran quantitat a la ciutat i, de l’època romana, també unes quantes. Ja se n’havien fet amb anterioritat.
Si en un cercador s’escriu “actuacions arqueològiques” a Terrassa, et dirigeixen a la pàgina oficial de l’Ajuntament egarenc on es detallen les que s’han anat fent des de l’any 1818. De jardins o plantacions anteriors, no es troba res.