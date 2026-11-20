Fotos: Ricard Domènech / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Portal de Sant Roc (1986-2026)
La imatge més vella de les d’avui, que és del 1986, any del llançament de la primera entrega de la nissaga de videojocs de plataforma “Castlevania”, es va fer per il·lustrar una notícia relacionada amb un incendi a aquesta botiga de joguines molt emblemàtica en aquells temps. Era la Felisa, que durant molts anys, va proporcionar moltes alegries als infants de la ciutat amb els seus productes. Era un comerç molt estimat per la canalla que, quan els tocava, es podien endur alguns articles desitjats, preferentment el dia del seu sant o de l’aniversari.
Al cartell de la part dreta de l’aparador, ja hi ha una sèrie de mots que són una mostra de tot el ventall de possibilitats que es podien adquirir a dins del paradís de les joguines. Nines, cuines, disfresses i jocs educatius i didàctics. Però a ca la Felisa, que és com molts l’anomenaven afectuosament, hi havia molt més.
A la instantània de fa més temps no hi ha detalls de l’incendi, però sí que es poden visionar unes quantes persones que, segur, comentaven la jugada. La persiana, no a la meitat, sinó una mica baixada, denotava que alguna cosa havia passat i, per tant, s’estava fora de servei.
La façana
No ha variat gaire la façana de l’edifici. Sí que ho ha fet el producte que s’ofereix i s’ha passat de les joguines a la roba per a dones, homes i nens, en especial roba interior, de bany i altres. Són fets molt comuns i no sempre un comerç nou continua el llegat de l’anterior. Passa més aviat amb els bars, però no sempre.