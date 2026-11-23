Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer Ample (1989-2026)
El 7 de novembre de 1989, any de la mort del pilot nord-americà d’automobilisme Richie Ginther, es va fotografiar l’escena que es pot veure a la imatge més antiga de les dues d’avui. I l’activitat que s’estava duent a terme era la “substitució de pollancres” en el carrer Ample. Els treballadors que es veuen estan recollint parts dels arbres que, suposadament, van deixar pas per als nous. És possible que alguns dels lectors d’aquestes línies es facin la pregunta que tocaria en aquest cas, per saber exactament què és un pollancre?
Doncs sí, què és un pollancre? Es tracta d’un “arbre caducifoli típic dels boscos de ribera d’Europa, nord d’Àfrica i sud-oest d’Àsia”, segons es pot trobar buscant informació. Pertany a la família de les salicàcies i el seu científic és Populus nigra. Al portal floracatalana.cat expliquen que el seu nom en castellà pot ser “Álamo negro, Chopo común, Chopo negro, Copla o Negrillo. En anglès el mencionen com Black poplar i en francès en diuen Peuplier noir.
Tros de tronc
Un dels operaris retira un tros de tronc mentre l’altra està a punt de posar-se els guants per recollir altres elements com poden ser fulles. La serra elèctrica, solitària a la part de sota de la instantània, a l’esquerra, ja ha fet el seu serveix i ara toca recollir.
Són eines que, per culpa del cinema, han acabat considerant-se com a armes o estris per fer mal, quan en realitat són articles que faciliten i molt algunes de les tasques per les quals es van concebre.