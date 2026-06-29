Una aventura marítima a terra

Fotos: Ramon Navarro / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Parc de Sant Jordi (1988-2026)
Ni eren supervivents del Titanic ni escapaven de cap tauró. Aquesta canalla que es veu a una barca de nom Tramuntana, el que feien era gaudir d’una de les activitats que es van dissenyar per a la Festa Major de 1988, any de l’estrena de l’obra “Òpera”, de Sergi Belbel. Es veu nítidament a la instantània més antiga com estan expectants en una bassa que, llavors, estava plena d’aigua. En l’actualitat, l’espai existeix, però està tot més sec que la zona de Monument Valley. Al programa d’aquella Festa Major s’anunciava l’activitat.
“Tots els nens i les nenes podran gaudir de passejades amb Bugui-bugui, amb barca i amb bicicleta”. No consta enlloc quina era la més atractiva per als infants, però això sempre és en base dels gustos de cadascú.
Un vailet, a la part esquerra d’aquesta foto de fa més temps, intenta agafar un rem que li oferia un dels que, suposadament, era monitor d’aquesta activitat. Quin era el motiu d’aquesta acció es desconeix i només queda per a la posteritat un gest que és molt probable que mai se sàpiga quin era el seu significat. Són coses que deixen entreveure les imatges i que no s’acaben esbrinant, a menys que els protagonistes ho puguin o ho vulguin relatar.
Prometedora
L’aventura era prometedora en el sentit que el paisatge semblava transportat d’altres contrades, en una barca prou ferma i amb una quantitat d’aigua que podria ser suficient. Ara bé, cap on podia navegar aquesta embarcació? O es tractava només de sentir la sensació de navegar?