“La gent que sofreix tartamudesa no té per què viure a l’ombra”

“Intento transmetre que la gent que sofreix tartamudesa com jo no té per què viure a l’ombra” d’aquesta circumstància, explica. Li passa des de petit i recorda que el van portar a logopedes i psicòlegs, però no van trobar solució. Assegura que, habitualment, quan va agafant confiança “començo a parlar molt més fluid” i quan grava vídeos per pujar al seu compte d’Instagram o a TikTok, queda palès.
Comenta que “fa molts anys que estic oprimit en aquest aspecte, i per això vaig decidir obrir-me” i fer un pas endavant. “Veig que des que explico coses de mi, la fluïdesa ha canviat moltíssim”, agrega. De petit, a l’escola, “crec que no vaig sofrir assetjament” i assenyala que “soc un noi que sempre dona tot el que té i tothom que em coneix m’acaba apreciant”. Recomana a altres infants o joves que passen pel mateix que “han de perdre la por de parlar amb persones que no coneixen i, sobretot, acceptar-se com són”.
“Diu que “hi ha qui viu oprimit, pensant que no sortirà d’aquesta i han de dir que sortiran, sí o sí. S’ha de tenir força de voluntat i ser valents”. Apunta que hi ha gent que passa pel mateix que “m’escriuen i em diuen que no entenen com parlo d’això amb naturalitat. Per la vida són moments i has d’aprofitar-los”. “Qui es limita ets tu. No és la gent”, detalla.