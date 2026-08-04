Explica que va estudiar Comunicació Audiovisual i que “vaig entrar com molt fascinada pel món del cinema”, però “vaig sortir molt decidida a fer no-ficció”. I comenta que “em crida molt l’atenció el que estic fent ara, entrevistar gent i realment sento que és la meva feina ideal”. Apunta que “amb el temps m’ha guanyat molt més tot el que són les connexions reals i trobar les històries a la vida real, no crear-les de zero, com a la ficció. Hi ha moltes històries per explicar”.
Va fer les pràctiques a Canal Terrassa i, un temps després, la van convidar a una tertúlia de joves del programa de ràdio “El Submarí”, que dirigeix i presenta la Mariona Tomàs, i va coincidir que quedava vacant un lloc per fer les xarxes socials del programa i la segona veu i la van agafar.
Li ha tocat també presentar-lo i “he gaudit moltíssim d’aquest procés i estic molt agraïda”, manifesta. Tot i que diu que també se sent còmode en altres formats, “la ràdio em fa sentir com molt propera i que el focus sigui en la paraula m’agrada molt, em sembla molt interessant”. “Hi ha molta gent que justament el que vol de la ràdio és que no li faci falta estar pendent de la imatge”, diu, i agrega que “no m’agradaria que ningú sentís que el seu tema és secundari. En realitat, totes les entrevistes són interessants i tothom té el mateix interès”.
Va combinar feina i estudis. Va treballar en botigues de roba, de comercial, també va tenir una petita feina de “community manager” en una acadèmia, i ha fet de professora de repàs.