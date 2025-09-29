Adorns i peces útils

Una de les característiques que es poden destacar dels dormitoris per a infants és que poden farcir-se de diversos articles que poden tenir funcions ben diferenciades. Alguns faran un servei merament de decoració mentre que altres seran objectes que col·laboraran en el bon funcionament de la rutina. Però, les dues tasques poden confluir i les peces que fan d’adorn poden convertir-se en funcionals i a la inversa, les que són pràctiques poden estar imbuïdes de qualitats més ornamentals.
Per exemple, una làmpada és un element imprescindible, com és obvi, perquè si no hi és, la il·luminació de l’habitació és inexistent, quan es fa de nit. Pot ser de moltes formes, materials i colors, però també pot tenir les seves connotacions que permeten embellir encara més l’estança. En el cas dels dormitoris infantils, trobem en el mercat un alt nombre de llums i làmpades amb motius que s’avenen a aquestes edats.
Un dels estris que pot tenir els dos vessants, el de mobiliari necessari i el d’adorn permet disposar de calaixeres per guardar objectes. N’hi ha de dissenys molt atrevits, sense oblidar la primera premissa, emmagatzemar articles. Aquesta funcionalitat no ha d’estar renyida amb un objecte atractiu i que impacti a primera vista. Aquí entra l’enginy dels seus fabricants.
Hi ha altres coses que també poden servir per guardar objectes que no han de ser, necessàriament, els clàssics calaixos o estanteries. Es troben algunes alternatives que valen la pena i que trenquen una mica amb el de sempre i amb allò que estem acostumats a observar en els habitatges.
D’altres espècies
Miralls de formes divertides, com de peix o d’altres espècies, també poden adornar els dormitoris de la canalla. Sempre serà millor que tinguin alguna d’aquestes aparences, més adequades per a aquestes edats primerenques que no pas miralls seriosos o massa recarregats.
D’altra banda, hi ha tota una col·lecció de coixins per fer bonic, no destinats al descans. En aquest camp, possiblement, encara hi ha una oferta molt més extensa que en altres articles, perquè de coixins amb aquesta intenció en podem adquirir de tots els colors, formes i materials. És una peça amb molta sortida.