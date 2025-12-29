Corredisses, dubtes i falta d’estoc de balises V-16 a Terrassa

Pocs dies abans de l’entrada en vigor definitiva de l’obligatorietat de la balisa V-16 connectada, fixada per a l’1 de gener de 2026, els conductors terrassencs s’han llançat a les botigues a última hora. El resultat a la ciutat és un escenari de confusió, i, en alguns casos, prestatgeries buides. Segons ha pogut comprovar el Diari, la transició ha estat confusa. “Hi ha més demanda que fabricació”, alerta Sergi Ulloa, de Recanvis Kiray de Terrassa. En el seu cas, el producte estrella d’aquest Nadal ja no està disponible: “Les estem venent, però ara mateix no en tenim, s’han esgotat i estem esperant que ens arribin. La gent ha esperat fins a l’últim moment, sobretot a partir del mes de desembre”.
Les noves balises V-16 connectades i homologades es poden comprar en establiments físics, botigues en línia, supermercats, centres comercials, botigues especialitzades i també a Correus.
L'objectiu: evitar 25 morts l'any
La Direcció General de Trànsit (DGT) defensa que el canvi respon a una qüestió de seguretat, tot i que alguns experts i consumidors tenen dubtes. Segons dades oficials, cada any moren a Espanya unes 25 persones atropellades després de baixar del vehicle per senyalitzar una avaria. La nova norma busca eliminar el risc d’atropellament permetent senyalitzar l’avaria sense sortir del cotxe, substituint els triangles. La idea de la balisa V-16 va sorgir de dos exguàrdies civils arran de les altes xifres d’atropellaments.
La gran confusió: connectades o no? El principal maldecap ha estat el canvi de tecnologia. Molts conductors van adquirir fa temps balises que ara han quedat obsoletes perquè no estan connectades al núvol DGT 3.0. “La gent té les coses clares ara, però hi va haver balises que deien que eren homologades i després van dir que no”, explica Joan Bartomeus, de la Ferreteria Lloifer de la ciutat, qui reconeix que ells mateixos van haver de rectificar l’estoc. “Al principi en vam comprar unes l’any passat que ara ja no serveixen; ara ja tenim la que és homologada”. Aquesta incertesa ha portat alguns establiments a prendre decisions dràstiques. Elías Ibrahim, responsable de la Ferreteria Terrassa del passeig del Vint-i-dos de Juliol, ha optat per no vendre-les. “No en tenim per decisió pròpia. Precisament per tota la confusió que hi ha, no he volgut vendre encara balises”, assegura Ibrahim.
Els venedors han detectat molt desconeixement sobre com funciona la connectivitat. Sergi Ulloa alerta d’un error habitual: “La gent es pensa que quan la connecten avisa directament la policia, i no. Ets tu qui ha de trucar al 112”.
La informació disponible a la DGT confirma aquest punt i desmenteix els rumors: la balisa no contacta automàticament ni amb emergències ni amb serveis de grua. La seva única funció és enviar la ubicació del vehicle al núvol per alertar altres conductors. A més, es garanteix la privacitat: les dades són anònimes i la geolocalització només s’activa en cas d’avaria. Tampoc cal patir per la cobertura en túnels, ja que utilitza xarxes IoT especialitzades.
La V-16 funciona de manera autònoma gràcies a una targeta SIM integrada, sense necessitat de mòbil ni aplicacions. El producte ha de mostrar un codi visible (com LCOE o IDIADA).
Preus i multes
El preu del dispositiu, que oscil·la entre els 30 i els 60 euros segons els comerciants locals, inclou obligatòriament un mínim de 12 anys de connectivitat gratuïta, i els conductors no hauran de pagar cap quota addicional a les operadores.
Tot i que botiguers com Antonio Sánchez de Ferreteria Serralleria Vallès 24 noten que molts clients compren la balisa per resignació (“s’han adonat que l’havien de tenir”), la por a la sanció és un factor clau. La DGT ha aclarit que la multa per no portar-la serà de 80 euros, i evidentment no pas de 30.000 com s’havia arribat a dir a les xarxes socials. Amb l’1 de gener de 2026 a l’horitzó, Terrassa viu la febre de la balisa, intentant complir amb una norma que promet salvar vides, però que, de moment, ha portat cert estrès als taulells de la ciutat.
“La gent va molt perduda”
També a les autoescoles, on disposen de les balises, conductors i futurs conductors han demanat informació. Xavi Pérez, de l’Autoescola Nova Girbau, assegura que “la gent està molt perduda” i destaca un problema de seguretat relacionat amb el preu: la visibilitat real dels dispositius. Segons Pérez, la normativa permet una àmplia varietat de models i molts usuaris opten pels més econòmics que, tot i ser legals, “tenen una alçada i una intensitat de llum inferiors”. Pérez adverteix que “quan les engeguin, es veurà més l’intermitent d’emergència del cotxe que la pròpia balisa”, i defensa l’ús de models de més qualitat —i preu més elevat— que garanteixen ser vistos a la carretera.
Des de l’autoescola alerten d’un rumor viral que diu que la norma ha estat anul·lada i que “ja no és obligatòria”, cosa que genera més confusió. Pérez apunta que, per tornar a permetre també els triangles com s’ha dit, caldria abans reformar la llei.
Alerta d’entitats de consumidors
Associacions de consumidors com FACUA han alertat que alguns fabricants havien venut balises “homologades” que, tot i ser legals, no complien la normativa, fet que va portar molts conductors a comprar dispositius que ara no seran vàlids. Al setembre, el RACC també hi va veure una comunicació deficient.
Segons ha defensat les darreres setmanes el director general de Trànsit, Pere Navarro, “la implantació de la V-16 suposa un salt endavant que ens situa com a referents en seguretat viària”. Des del primer dia de l’any, tots els automòbils n’hauran de tenir una. No hi haurà pròrroga, però els agents seran flexibles durant un temps. La V-16 és un llum intermitent que es posa al sostre del vehicle aturat. Però des d’aquest dijous, ha de ser connectada i enviar automàticament la geolocalització a la plataforma DGT 3.0, per avisar altres usuaris a través de panells i navegadors. Abans de comprar-la és millor consultar el web de la DGT, ja que és imprescindible que el model aparegui a la llista oficial.
L’exemple del Regne Unit
La DGT destaca que la balisa V-16 s’inspira en mesures ja adoptades en països com el Regne Unit, on fa temps que està prohibit utilitzar triangles en vies ràpides per evitar que els ocupants del vehicle hagin de baixar i exposar-se a situacions de risc.
La potència de la llum fa que sigui visible des d’un quilòmetre i amb un angle de visió de 360 graus. La bateria ha de tenir una autonomia de 30 minuts i durada de 18 mesos.
Què has de saber?
Guia ràpida sobre la nova balisa V-16
Homologació visible
El dispositiu ha de tenir el codi de certificació gravada a la tulipa i haver estat validat per laboratoris com IDIADA o LCOE.
Sense mòbil
Funciona de manera autònoma. Si necessita una app del teu mòbil per connectar-se, no és vàlida.
Viatges a l’estranger
La V-16 és vàlida per circular per països com França, Portugal o Alemanya, gràcies a la Convenció de Viena.
La V-16 no envia dades personals
La balisa només transmet la ubicació del vehicle en activar-se i exclusivament amb finalitats de seguretat.
També és fals que truqui directament al 112
La balisa no truca a emergències ni identifica la gravetat de l’accident. Només serveix per senyalitzar, i és l’usuari qui ha de contactar amb els serveis d’assistència o emergències.
La DGT manté que els triangles no són més segurs
Els triangles obliguen a baixar del vehicle i caminar 100 metres per la calçada, incrementant el risc d’atropellament.
Però els puc continuar utilitzant?
Els triangles es poden utilitzar fins al 31 de desembre. A partir del 2026, només serà vàlida la balisa V-16 connectada en vies interurbanes.
Les falses informacions sobre les multes
La infracció és lleu: 80 euros, la mateixa quantitat que fins ara amb els triangles.