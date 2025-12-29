Oriol Alsina: “Hem demostrat que podem amb qualsevol rival”

Fa dos mesos que va aterrar a la banqueta del Terrassa FC. Quin balanç d’aquest període al club? La veritat és que estic molt content de la rebuda que he tingut a tots els estaments del club. M’he trobat un club molt gran, amb molta il·lusió, i que a vegades dic que és un club una mica adormit de les possibilitats que crec que hi ha en aquesta ciutat i en aquest estadi i amb aquesta afició tan magnífica.
Esportivament, com veu la situació actual de l’equip? Crec que ara estem en un bon moment, tot i que hem tingut moltíssimes baixes que ens han condicionat molt, sobretot els últims partits. Han sigut uns partits complicats i s’ha donat la coincidència que sis dels vuit rivals estan entre els vuit primers. Per tant, hem jugat contra tota la part alta de la classificació i al final això també és un hàndicap que hem tingut.
D’ençà de la seva arribada, en què creu que ha millorat l’equip? Jo puc parlar de la part des que hi som nosaltres i crec que l’equip està molt bé amb l’aspecte psicològic, sobretot, anímic. Crec que ha millorat molt també tàcticament, hem intentat equilibrar la part defensiva i la part ofensiva, que encara ens falta acabar d’ajustar moltíssimes coses. Tàcticament, la gent també ho està assimilant cada vegada millor, tota la feina que està fent, sobretot el Pere Tarradellas, que és el meu segon i que es cuida d’aquest apartat, i de mica en mica la gent està agafant molta confiança, individualment i col·lectivament. Hi ha futbolistes que ara mateix se senten molt importants, i ha de continuar així.
Després del que ha vist, canvia l’objectiu de l’equip més enllà del “partit a partit” que diu sempre? El que hem demostrat ha sigut que podem amb qualsevol rival. Crec que només hi ha hagut un rival que ha sigut superior a nosaltres, que ha sigut el Reus, i a la segona part, no a la primera. No ens fa por ningú, el que passa és que en aquesta lliga hi ha molt de nivell, qualsevol equip pot guanyar a qualsevol altre, i hi ha molts equips que opten a coses més grans. I jo el que vull és seguir millorant i anant partit a partit i demostrant setmana rere setmana que som mereixedors de poder ser un d’aquests equips. El que passa és que encara no hem fet res, portem ara mateix setze jornades de lliga i en cap moment hem estat ni tan sols en posicions de “play-off”.
Potser la regularitat en un mateix partit és un dels aspectes a millorar? Normalment, tots els equips, fins i tot els més grans, dintre d’un mateix partit, tenen diversos partits. Hi ha moments que tens millors minuts tu, i hi ha minuts que és al revés. Però estic d’acord que hi ha hagut, en alguns casos, diferències importants. Hem d’intentar ser més regulars, però sempre seguirà passant que hi haurà millors moments d’un partit per a nosaltres i millors moments per al rival.
Es planteja canvis en la manera de jugar de cara al que resta de temporada? Hem anat evolucionant la nostra forma de jugar en funció del que teníem. També és cert que tampoc podíem tenir molta variabilitat perquè tampoc teníem molts futbolistes disponibles, però ara ja sí. Han vingut futbolistes que poden ser recanvis importants i anem recuperant jugadors, i això ens donarà més possibilitats de poder jugar amb altres alternatives, en funció del rival o del camp al qual anem. Crec que estem fent una feina espectacular amb el Pere, que se’n cuida de la qüestió més del treball tàctic, i crec que encara tenim un marge de millora important i més quan tinguem molts futbolistes de nivell per poder competir.
Ara que han tornat de vacances, s’ha de fer un treball físic molt exhaustiu? Normalment, estàvem acostumats que a les vacances de Nadal hi hagués gairebé dues setmanes i mitja o tres, i aquest any només n’hem tingut dues amb prou feines. El nostre preparador físic també està fent una bona feina a nivell individual, el que porta a una bona feina en el nivell col·lectiu. Encara podem millorar alguns aspectes, perquè hi ha alguns jugadors que en el minut setanta o vuitanta, baixen una mica, que és normal perquè fem un sacrifici molt gran. Crec que podem aconseguir encara una millora física més, el que ens donaria més oxigen per acabar els partits.
A aquest grup ningú regala res. Aquí hi ha moltíssim nivell. A més, aquest any ha donat la coincidència que al grup han vingut l’Alcoyano, el Barça i han vingut tres equips que l’any passat estaven a la Primera Federació i ha coincidit que tots han vingut al nostre grup. Per tant, confiança zero contra cap equip, i el dia que ens pensem que som superiors a qualsevol rival que vingui, farem una patinada important. Així doncs, mentalitat màxima i sempre com si juguéssim contra el líder.
Polivalència i gol, les aportacions que ofereix Sergio Cortés
Una de les grans novetats a l’entrenament d’ahir, el primer de la plantilla després del descans per Nadal, va ser la presència dels dos nous fitxatges de l’equip, Sergio Cortés i el neerlandès Dano Lourens. En especial, el tècnic Oriol Alsina coneix molt bé al migcampista procedent del CE Sabadell, amb qui ha coincidit en anteriors equips. Per a l’entrenador, Sergio Cortés “és un jugador de molt nivell, i ens aporta moltíssima qualitat. A més a més, és molt polivalent, amb molta ambició, i aporta molt també en el vestuari, i té una experiència molt important”.
El nou reforç del Terrassa FC “té gol, i va molt bé sobretot en l’estratègia ofensiva. Té moltíssimes virtuts i també aporta qualitat tàctica”. “Crec que és un futbolista que fa millors els futbolistes que estan al seu costat i és un gran fitxatge, i un encert per part del director esportiu i de la gent del club”, va assenyalar Alsina.
Una de les novetats d’aquesta temporada és que també a la Segona Federació s’ha programat un calendari asimètric i, per tant, l’ordre dels partits de la segona volta no té res a veure amb el de la primera. A Alsina, no li acaba de fer el pes. “Soc més clàssic, o sigui, m’agrada més el que ha passat tota la vida, perquè et trobes amb uns rivals que te’ls has trobat fa un mes o dos mesos, i preferiria en alguns casos trobar-te’ls més endavant quan encara puguem haver progressat més”.
El tècnic del Terrassa FC, no obstant això, es resigna i apunta que “al final és el que hi ha, i com que és el que hi ha, ens hem d’adaptar, i hem de ser valents i mirar el got mig ple, i optar sempre pel millor rendiment possible i, en el meu cas, treure aquest màxim rendiment i optimitzar al màxim els recursos que tenim”.