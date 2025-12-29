Guia ràpida: Com saber si la teva balisa V-16 és legal?

La balisa V-16 substituirà els triangles d’emergència a les carreteres a partir del primer de gener de 2026. Només seran vàlids els dispositius connectats amb targeta SIM. Revisa aquests punts per evitar multes i enganys:
Homologació visible: El dispositiu ha de tenir el codi de certificació gravat a la tulipa i haver estat validat per laboratoris oficials com IDIADA o LCOE.
Sense mòbil: Funciona de manera autònoma. Si necessita una app del teu telèfon per connectar-se, no és vàlida.
Viatges a l’estranger: La V-16 serveix per circular per països com França, Portugal o Alemanya, gràcies a la Convenció de Viena.
No envia dades personals: La balisa només transmet la ubicació del vehicle quan s'activa i exclusivament amb finalitats de seguretat. No geolocalitza el conductor contínuament.
No truca sola al 112: La seva funció és senyalitzar. No avisa emergències automàticament; ets tu qui ha de trucar al 112 o a l'assistència.
Per què desapareixen els triangles? La DGT defensa que els triangles són perillosos perquè obliguen a baixar del vehicle i caminar per la calçada, incrementant el risc d’atropellament.
Fins quan puc fer-los servir? Els podràs utilitzar fins al 31 de desembre de 2025. A partir del 2026, només serà vàlida la balisa V-16 connectada en vies interurbanes.
La veritat sobre les multes: La infracció és lleu i la sanció és de 80 euros, la mateixa quantitat que fins ara amb els triangles (els rumors de 30.000 euros són falsos).