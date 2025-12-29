Terrassa

Guia ràpida: Com saber si la teva balisa V-16 és legal?

Per evitar multes i garantir la seguretat, la DGT recomana comprovar el dispositiu abans de comprar-lo i desmenteix diversos rumors

Publicat el 29 de desembre de 2025 a les 21:12
Actualitzat el 29 de desembre de 2025 a les 21:49

La balisa V-16 substituirà els triangles d’emergència a les carreteres a partir del primer de gener de 2026. Només seran vàlids els dispositius connectats amb targeta SIM. Revisa aquests punts per evitar multes i enganys:

Homologació visible: El dispositiu ha de tenir el codi de certificació gravat a la tulipa i haver estat validat per laboratoris oficials com IDIADA o LCOE.

Sense mòbil: Funciona de manera autònoma. Si necessita una app del teu telèfon per connectar-se, no és vàlida.

Viatges a l’estranger: La V-16 serveix per circular per països com França, Portugal o Alemanya, gràcies a la Convenció de Viena.

No envia dades personals: La balisa només transmet la ubicació del vehicle quan s'activa i exclusivament amb finalitats de seguretat. No geolocalitza el conductor contínuament.

No truca sola al 112: La seva funció és senyalitzar. No avisa emergències automàticament; ets tu qui ha de trucar al 112 o a l'assistència.

Per què desapareixen els triangles? La DGT defensa que els triangles són perillosos perquè obliguen a baixar del vehicle i caminar per la calçada, incrementant el risc d’atropellament.

Fins quan puc fer-los servir? Els podràs utilitzar fins al 31 de desembre de 2025. A partir del 2026, només serà vàlida la balisa V-16 connectada en vies interurbanes.

La veritat sobre les multes: La infracció és lleu i la sanció és de 80 euros, la mateixa quantitat que fins ara amb els triangles (els rumors de 30.000 euros són falsos).

