Detall per a la taula

A qualsevol llar, la decoració també té el seu paper rellevant. Certament, els objectes més funcionals estarien en els primers llocs de la llista, però també cal afinar en el moment de triar o decidir quins articles se situen en punts estratègics. Una de les peces principals i que pot tenir dues funcions, la decorativa i per degustar els diversos àpats del dia, és la taula del menjador.
Mentre és part d’esmorzars, dinars i sopars, és una taula que acull tota la sèrie d’estris necessaris com plats, coberts, safates o vasos. Però, després, passa a ser, en gran part, un altre dels mobles amb tocs decoratius. Habitualment, per a aquesta finalitat s’acostuma a posar-hi a sobre un objecte com són els centres decoratius. És un camp força ampli, ja que també s’acompanyen sovint d’altres peces que poden ser complementàries.
És molt important que els articles que es col·loquen sobre aquestes taules siguin fàcils de retirar pel fet que, amb la doble funció, quan hi ha algun àpat passen a tenir un protagonisme molt menor. No només s’han de treure,
sinó que s’ha de preveure un lloc on estiguin mentre es menja. Així doncs, és recomanable tenir-ho tot ben pensat per evitar problemes d’espai. Si és una taula amb només un ús decoratiu, aquesta qüestió queda aparcada.
A l’hora d’escollir, pot influir molt la forma de la taula: quadrada, rodona o rectangular. També la seva grandària, perquè no és el mateix una taula d’unes dimensions generoses que una de més petita.
Molts dels objectes
La de possibilitats que hi ha és inacabable i, a més, molts dels objectes que poden ser adients com a centre de taula, també ho poden ser per adornar altres mobles de l’habitatge o altres estances. Depenent de la taula o d’altres elements, hi ha opcions diverses per decorar aquestes taules. Hi ha centres de taula de fusta, de ferro, de plàstic, de fibra i fins i tot en trobem de resina.
Els colors, com els materials, també dependran de la resta de l’estança. Hi ha centres de taula que poden contenir plantes o flors i altres que són ideals per deixar-hi, per exemple, les claus o les cartes que han arribat per correu. A altres es poden posar algunes fruites mentre que n’hi ha que no són merament decoratius.