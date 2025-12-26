Resum de l'any 2025 a Terrassa: al gener, l’última demolició de l’esponjament a Ca n'Anglada

De la pols n’havien de sortir espais oberts. A finals de gener s’enderrocava el bloc inclòs en l’última fase del projecte d’esponjament a Ca n’Anglada, als passatges de la Constància i de la Previsió, i s’aturava de moment el rellotge de les grans inversions públiques al barri. Quan les màquines tiraven a terra el darrer edifici d’habitatges, al Diari de Terrassa ens preguntàvem què passaria a partir d’aleshores en un entorn tan sensible i demanàvem als veïns i als professionals que treballen al barri que imaginessin com serà d’aquí a una dècada.
Un futur per imaginar al cor industrial de Terrassa
El Vapor Ros és l’últim complex industrial intacte al centre de Terrassa. El propietari el va deixar en herència a la Generalitat, que el gener va tancar amb l’Ajuntament una expropiació forçosa. Tot i que encara no hi havia detalls sobre el seu futur, vam demanar a diversos terrassencs que somiessin amb les seves prometedores possibilitats.
18,5
milions d’euros d’inversió a l’espai públic va anunciar l’Ajuntament
L’adjudicació de Les Palmeres
L’empresa de Sant Sebastià Depor 4 Siglo XXI SAU va obtenir la millor puntuació per part de la Mesa de Contractació.
Chloe Tienda, la més matinera
Chloe Tienda Martos va ser la primera terrassenca del 2025. Va néixer a les 00.38 del dia 1 a l’Hospital Universitari de Terrassa.
Per què en parlem?
Unes 180 empreses de l’àrea de Terrassa estaven pendents de Donald Trump. Les mesures proteccionistes anunciades van provocar inquietud.
"Vull tornar a sentir com quan era un nano i feia teatre amateur a la Sala Crespi”
Pere Arquillué, actor
Suprimeixen el camp de golf de Matadepera
Després que l’alcaldia desestimés una gestió privada, un ple tens va aprovar l’eliminació del servei per un vot de diferència.