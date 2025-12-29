Terrassa

L’Ajuntament assumirà la gestió directa de la grua a partir de gener

El canvi permetrà millorar la coordinació entre serveis, optimitzar els protocols d’actuació i preveu el trasllat del dipòsit municipal de vehicles a un nou espai l’any 2026

  • El servei de grua d’Egarvia emportant-se un vehicle mal aparcat en un carrer del centre de Terrassa -

Publicat el 29 de desembre de 2025 a les 14:12

El servei de grua de Terrassa, fins ara gestionat per la societat municipal Egarvia, passarà a ser de gestió directa de l’Ajuntament a partir de l’1 de gener, sota la coordinació de la direcció del servei de Via Pública, Policia i Protecció Civil.

Aquesta decisió s’emmarca en una reestructuració del model de prestació del servei municipal de grua amb l’objectiu de millorar la coordinació operativa entre diferents departaments i optimitzar la resposta davant situacions d’emergència o d’alta demanda, segons fonts municipals.

A més d’aquest canvi organitzatiu, l’Ajuntament té previst traslladar el dipòsit municipal de vehicles a un nou emplaçament al carrer de Júpiter, cantonada amb el carrer de Neptú, a Can Parellada Industrial, al llarg del 2026. El consistori explica que les actuals instal·lacions al carrer de Sant Sebastià s’han quedat curtes per poder donar resposta a les necessitats del servei, i que el nou espai oferirà unes condicions més adequades i ampliades per gestionar vehicles retirats de la via pública

Fins que no s’estrenin aquestes noves instal·lacions, el dipòsit seguirà funcionant a la ubicació actual, compartint espai amb la seu d’Egarvia. Això permetrà que la transició es faci de manera gradual i sense interrupcions en la prestació dels serveis

D'aquesta manera, Egarvia enfocarà ara la seva tasca en la supervisió de l’estacionament regulat i la gestió dels aparcaments.

