L’Ajuntament assumirà la gestió directa de la grua a partir de gener

El servei de grua de Terrassa, fins ara gestionat per la societat municipal Egarvia, passarà a ser de gestió directa de l’Ajuntament a partir de l’1 de gener, sota la coordinació de la direcció del servei de Via Pública, Policia i Protecció Civil.
Aquesta decisió s’emmarca en una reestructuració del model de prestació del servei municipal de grua amb l’objectiu de millorar la coordinació operativa entre diferents departaments i optimitzar la resposta davant situacions d’emergència o d’alta demanda, segons fonts municipals.
A més d’aquest canvi organitzatiu, l’Ajuntament té previst traslladar el dipòsit municipal de vehicles a un nou emplaçament al carrer de Júpiter, cantonada amb el carrer de Neptú, a Can Parellada Industrial, al llarg del 2026. El consistori explica que les actuals instal·lacions al carrer de Sant Sebastià s’han quedat curtes per poder donar resposta a les necessitats del servei, i que el nou espai oferirà unes condicions més adequades i ampliades per gestionar vehicles retirats de la via pública.
Fins que no s’estrenin aquestes noves instal·lacions, el dipòsit seguirà funcionant a la ubicació actual, compartint espai amb la seu d’Egarvia. Això permetrà que la transició es faci de manera gradual i sense interrupcions en la prestació dels serveis.
D'aquesta manera, Egarvia enfocarà ara la seva tasca en la supervisió de l’estacionament regulat i la gestió dels aparcaments.