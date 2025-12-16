La T-Usual també mantindrà la bonificació del 50% el 2026

Els abonaments de transport públic més utilitzats a Catalunya continuaran costant la meitat el 2026. La Generalitat i els comuns han tancat un acord que assegura la pròrroga de la bonificació del 50% de la T-Usual i la T-Jove a partir de l’1 de gener, una mesura que es manté tot i l’increment general de les tarifes anunciat per al mateix any.
L’entesa ha estat confirmada per la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, després d’una reunió amb la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, al Palau de la Generalitat. Segons ha explicat Albiach, el repartiment del finançament de la rebaixa seguirà el mateix esquema actual, amb un 30% assumit per la Generalitat i un 20% per l’Estat.
La decisió beneficia especialment els usuaris habituals del transport públic, ja que la T-Usual i la T-Jove continuaran bonificades en totes les zones del sistema integrat, mentre que els bitllets senzills i la T-Casual —que ja no comptaven amb descomptes— mantindran els preus actuals.
Paral·lelament, el Govern aplicarà una pujada mitjana del 3,5% a les tarifes. Aquest increment no serà homogeni: les corones 1 i 2, les més properes a Barcelona, i entre les que es troba Terrassa, assumiran un augment superior, mentre que a les zones més allunyades l’impacte serà menor. Paneque ha defensat aquest model com una aposta per la sostenibilitat del sistema i per uns preus “raonables” per als treballadors i els usuaris recurrents.
L’acord català conviurà amb el nou abonament estatal anunciat pel govern espanyol. El ministre de Transports, Óscar Puente, ha assegurat que les bonificacions vigents es mantindran i que el nou títol —un abonament mensual de 60 euros per a Rodalies, mitjana distància i autobusos estatals— serà un producte addicional. L’Executiu treballa perquè aquest abonament sigui compatible amb el sistema català durant el segon semestre de l’any vinent, integrant-se amb la T-mobilitat i altres títols vigents.