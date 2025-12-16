Més de 800 firmes per recordar l’Acadèmia Fuster en el nomenclàtor de Terrassa

La memòria de l’Acadèmia Fuster continua ben viva a Terrassa. En poc més d’un mes, més de 800 persones han signat una petició perquè el nom d’aquesta històrica escola quedi reconegut en el nomenclàtor de la ciutat. La iniciativa coincideix amb el 30è aniversari del seu tancament, que es complirà a finals d’aquest 2025, i ha reobert el debat sobre com preservar el llegat educatiu local.
La impulsora de la proposta és Felisa Prat, filla del mestre Ramón Prat, que va dirigir el centre durant molts anys. La seva petició, adreçada a la Comissió de Nomenclàtor de l’Ajuntament, planteja que el nou vial que enllaça el carrer de Sant Pere amb el passatge de Tete Montoliu adopti el nom de passatge de l’Acadèmia Fuster. L’objectiu és retre homenatge a l’edifici del número 25 del carrer de Sant Pere, on durant dècades es van formar prop de 700 alumnes.
Des del consistori, però, s’ha recordat que aquest espai ja disposa de denominació oficial des de l’any 2022: passatge del Gremi d’Artistes. El nom rememora el col·lectiu artístic terrassenc fundat el 1914, impulsat per creadors com Joaquim Vancells, Pere Viver, Frederic Trullàs o Josep Armengol Ballber, que va tenir la seva seu al segon pis del mateix edifici. Tot i la seva curta existència -es va dissoldre el 1918-, el Gremi és considerat el precedent directe dels Amics de les Arts, creats el 1927.
Tot i aquesta realitat, Felisa Prat no desisteix: “M’agradaria que el nom de l’Acadèmia Fuster quedés lligat per sempre a aquell indret, on s’ubicava l’edifici. No és només un record familiar, és part de la història educativa de Terrassa, d’un temps en què l’ensenyament era gairebé una vocació artesanal, feta amb proximitat i molta dedicació”.
Una acadèmia històrica
Fundada a principis del segle XX per Josep Prat i Soler, l’Acadèmia Fuster va esdevenir una de les escoles privades més emblemàtiques de Terrassa i un referent educatiu durant bona part del segle passat. Després d’uns primers anys en diversos emplaçaments del centre de la ciutat, el centre es va establir definitivament al carrer de Sant Pere, 25, on va desenvolupar la seva activitat durant dècades.
L’acadèmia va destacar per una oferta formativa àmplia i adaptada a les necessitats d’una ciutat industrial: ensenyament general i batxillerat, estudis comercials, comptabilitat, mecanografia, taquigrafia, idiomes i cursos professionals, amb classes tant diürnes com nocturnes. Aquest model va facilitar l’accés a la formació a joves i adults que compaginaven estudis i feina.
Amb una dotzena d’aules, biblioteca, menjador i espais especialitzats, el centre va arribar a acollir centenars d’alumnes i es va caracteritzar per una disciplina exigent, combinada amb un tracte proper i un seguiment personalitzat de l’alumnat. La direcció va romandre sempre en mans de la família Prat: primer el fundador, després Ramon Prat i Salomé Bayona, i finalment Felisa Prat.
L’Acadèmia Fuster va tancar les portes el 1995, coincidint amb la jubilació dels seus responsables. Tot i la desaparició de l’edifici en el marc de la transformació urbanística del centre, el seu llegat educatiu continua ben present en la memòria col·lectiva de Terrassa com una institució clau en la formació de diverses generacions.