La incidència estimada de la grip ha continuat pujant durant la darrera setmana, del 8 al 14 de desembre, però ho ha fet a un ritme lleugerament menys marcat que l'anterior, segons el Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC). Així, s'ha arribat a una incidència estimada de 764 casos per 100.000 habitants a la regió sanitària Metropolitana Nord, quan la setmana anterior no arribava als 421 malgrat que es va multiplicar per 2,5 la de la setmana prèvia. L'ascens va començar fa set setmanes, abans del que és habitual i de forma més marcada. La grip és el virus predominant, amb un 66% dels positius de les mostres analitzades per virus respiratoris i un total de 464 per cada 100.000 habitants, quan la setmana anterior la taxa era de 364.
En la temporada actual, tant a nivell de positivitat dels test en la població pediàtrica com en les incidències estimades en adults, la tendència de ascens de la incidència va registrar-se abans i de manera molt marcada que la temporada anterior. La incidència actual supera àmpliament el pic de les tres temporades anteriors.
Pel que fa a la cobertura vacunal enfront de la grip, actualment es del 66% per els majors de 80 anys i del 53% per les persones entre 70 i 79 anys, a la regió sanitària Metropolitana Nord. Des de fa una setmana, els percentatges es mantenen molt iguals. La cobertura vacunal enfront de la COVID-19 a Catalunya es actualment del 55% per els majors de 80 anys i del 39% per les persones entre 70 i 79 anys.
Salut explica que predomina la circulació del substipus A (H3N2) variant K -80%-, per sobre de l'A (H1N1pdm09) -20%-. La variant k s'ha detectat a tots els continents. A més, als països de l'hemisferi sud, on ja s'ha superat el pic epidèmic i estan en fase de descens, no s'ha observat una gravetat de la malaltia inusualment alta.
Tot i que la variant K mostra una certa divergència respecte a algunes vacunes de referència, no s'ha observat una gravetat més elevada dels casos en cap país, i s'espera que la vacuna continuï proporcionant protecció contra les formes greus de la malaltia.