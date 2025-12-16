Les carreteres de Terrassa se situen entre les més segures de Catalunya

La xarxa viària que travessa Terrassa presenta un índex d’accidentalitat molt baix en comparació amb la resta de carreteres catalanes, segons l’últim estudi del RACC sobre accidents greus i mortals. L’informe, que analitza el període 2022-2024, situa els principals trams del municipi entre els més segurs del país, en un context general marcat per l’augment de la sinistralitat.
L’estudi del club automobilístic constata que el 26% de les carreteres catalanes tenen un índex d’accidentalitat alt, dos punts més que l’any anterior, i que les vies convencionals continuen sent tres vegades més perilloses que les desdoblades. Tot i aquesta tendència a l’alça, els trams analitzats a Terrassa queden fora de les zones de risc elevat.
Entre les vies amb millor comportament hi figura el tram de la C-58 entre Terrassa i Vacarisses, amb una longitud de 8,62 quilòmetres, delimitat per la cruïlla amb la B-120 i la connexió amb la C-16. El fet que aquest tram aparegui reiteradament com un dels menys perillosos es vincula, segons l’informe, a l’alt control de velocitat mitjançant radars. Malgrat això, la sinistralitat no és inexistent: a finals de setembre passat, una dona va morir en un accident amb un camió en aquest mateix punt.
També destaca com a tram segur la BV-1221, entre Terrassa i el límit amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, amb gairebé cinc quilòmetres i mig de recorregut. En el sector més proper a la ciutat, la presència de semàfors i ressalts limita la velocitat dels vehicles, un factor que podria haver contribuït a reduir el risc d’accident.
En el trienni 2022-2024, els accidents greus i mortals han augmentat un 4,97%, un increment lleugerament superior al creixement de la mobilitat global per carretera, que ha estat del 4,50%. Com a resultat, l’índex de risc ha crescut un 0,44% en el conjunt de la xarxa analitzada.
L'Arrabassada ja no és la més perillosa
En l’àmbit català, però, l’informe assenyala que la T-314 entre Cambrils i Reus és actualment la carretera més perillosa del país, prenent el relleu de l’Arrabassada, que connecta Barcelona amb Sant Cugat del Vallès per Collserola i que havia encapçalat el rànquing els darrers cinc anys. De fet, cinc dels deu trams amb més risc d’accident es troben a la demarcació de Barcelona. L'N-340 a Torredembarra concentra especialment accidents de vehicles pesants, mentre que el tram entre Martorelles i Vilanova del Vallès registra l’índex més alt d’accidentalitat de bicicletes.
L’estudi posa especial èmfasi en el paper de les motos i ciclomotors, implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals i greus a Catalunya. En la xarxa analitzada amb la metodologia iRAP —que representa el 53% del total de carreteres i el 93% de la mobilitat per carretera— es concentren el 79% dels sinistres amb víctimes greus o mortals.