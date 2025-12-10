Les hipoteques creixen un 15,3% el setembre

Segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, el nombre d’hipoteques sobre habitatges a Catalunya va pujar un 15,3% al setembre en comparació amb el mateix mes del 2024, fins a les 7.864. Es tracta de la xifra més alta del període des del 2009. Si es compara amb el mes anterior, es van firmar un 36,88% més d’hipoteques sobre habitatges.
Pel que fa a l’import prestat, va pujar fins als 1.469,8 milions d’euros, un 28,44% més que el setembre del 2024, mentre que la quantitat mitjana per hipoteca es va situar en els 186.902 euros, un 11,42% més i la dada més alta del mes dels registres des del 2007, quan va ser de 188.802 euros de mitjana.
A Catalunya, el total d’hipoteques va arribar al mes de setembre al segon número més alt de l’any, amb més de 7.800 firmes, i ja arrossega un creixement interanual dels préstecs hipotecaris sobre habitatges de 15 mesos, des del juny del 2024. El total de préstecs firmats continua en nivells rècords pels últims 16 anys, però encara no supera els màxims de la bombolla immobiliària, quan es van registrar més de 24.000 hipoteques tancades en un mes de setembre.
Al conjunt de l’Estat, les hipoteques van augmentar un 12,2%, fins a les 46.120, amb un import mitja de 171.612 euros (+14,1%). El tipus d’interès mitjà va ser del 2,85% i la durada del contracte de 25 anys. El tipus d’interès es va situar per sota del 2,89% del mes anterior i va registrar la taxa més baixa des del gener del 2023 (2,64%). El 60,6% de les hipoteques es van constituir a tipus fix i un 39,4% a tipus variable.
Per comunitats, els principals increments del nombre d’hipoteques es van registrar a la Rioja, amb un 33,9%; seguit de Múrcia (+30,5%) i Cantàbria (+27,3%). En canvi, Canàries va encapçalar la part baixa de la taula, amb un 0,2%, seguit de Castella i Lleó (1,7%) i d’Andalusia (6,3%).
Per demarcacions
Per demarcacions, a la de Barcelona es van signar 5.856 hipoteques al setembre, un 18,06% més que el mateix mes de l’any passat, mentre que si es compara amb l’agost, l’increment va ser del 42,6%. L’import prestat es va elevar fins als 1.178,3 milions d’euros (+32,37%), situant-se en la dada més alta del mes des del 2007. De la mateixa manera, l’import mitjà per hipoteca va superar els 200.000 euros per tercer mes consecutiu i va marcar un màxim històric des del 2007, fins als 201.213 euros.
A les comarques de Girona, el nombre d’hipoteques sobre habitatges es va enfilar un 5,16%, fins a les 774, en comparació el setembre del 2024. D’altra banda, a les comarques de Lleida es van constituir 293 hipoteques sobre habitatges, un 2,81% més que el setembre del 2024. A la demarcació de Tarragona es van registrar 941 hipoteques sobre habitatges, un 11,89% més que al mateix mes de l’any passat i un 24,8% més que l’agost.