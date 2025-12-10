La pitjor grip dels últims anys

La grip ha esclatat amb força ha situat Catalunya en un escenari epidèmic de transmissió molt alta. En només set dies, la incidència a la Regió Sanitària Metropolitana Nord -on s’inclou Terrassa- ha passat de 157 a 362 casos per cada 100.000 habitants, però les dades que es manegen internament als centres sanitaris ja superen amb escreix aquesta xifra. “Ara ja estem per sobre dels 400 casos. Està pujant gairebé de forma exponencial”, alerta Montse Ureña, directora d’Atenció Primària del Consorci Sanitari de Terrassa.
Caldria retrocedir fins a finals del 2009 per trobar unes xifres de contagi similars. En aquell context, es va arribar a un pic d’incidència de 584 casos per cada 100.000 habitants, arreu de Catalunya.
Tornant al present, si sumem la coexistència de grip i d’altres virus respiratoris, s’agreuja el panorama: la incidència global d’infeccions respiratòries ja ascendeix fins als 1.115 casos per cada 100.000 habitants.
L’escalada de la grip coincideix amb una cobertura vacunal que Ureña considera insuficient. “Entre les persones de 80 anys o més tenim un 66% vacunats, però entre els 70 i 79 anys només un 52%. És molt poc: vol dir que la meitat no estan protegits”, remarca. El risc principal és que les persones amb patologies prèvies puguin requerir ingressos que podrien ser greus.
L’augment de casos, però, sí que ha generat una reacció visible: “Des que va sortir a la tele que la grip venia més forta, vam notar un repunt clar de gent que volia vacunar-se. Al Mercadal, la setmana passada, per exemple, va venir moltíssima gent. La conscienciació ha fet efecte”.
Davant el nivell epidèmic molt alt, els centres sanitaris han recuperat l’obligatorietat de la mascareta. Segons Ureña, la resposta ciutadana està sent exemplar: “No hi ha hagut queixes, al contrari. Gairebé te la vénen a buscar”. La directora d’Atenció Primària recorda que “la protecció és especialment important en centres sanitaris, residències i llocs amb molta gent”.
Un pic incert
Ni hem arribat al màxim de incidència epidemiològica, que els especialistes ja alerten d’un possible repunt en el nombre de casos. Tot per la proximitat del Nadal amb la previsió del pic. “A finals de la setmana que ve, cap al 20 o 21, arribarem al màxim. A partir d’aquí hauria de començar a baixar” apunta Ureña. Però l’ombra de les festes sobrevola aquest escenari. Les trobades familiars i socials podrien provocar el repunt: “Si comencés a baixar abans, potser ens salvaríem del repunt. Ara per ara, no ho podem saber”.
Dies de tensió per la vaga de metges
L’onada epidemiològica ha coincidit, precisament, amb la vaga de metges, fet que ha incrementat la percepció de saturació als centres sanitaris. “Hi ha moltíssima feina. No diria col·lapse, però gairebé”, reconeix Montse Ureña. Tot i això, confia que la situació millori amb el retorn de la normalitat assistencial des d’avui mateix.
Per aquest motiu, i per evitar possibles aglomeracions als centres davant l’augment de peticions de vacunació, la directora d’Atenció Primària del CST recomana “trucar als CAP per a demanar hora, o agendar-la fins i tot a través del web o la app “La Meva Salut”. Amb la vacunació, Ureña avisa que s’eviten “complicacions greus”, però també recorda altres mètodes de prevenció: “L’ús de la mascareta, rentat de mans, colze al tossir...”.