El bus congela tarifes a l’espera de l’Estat

El preu dels autobusos (Tmesa) es mantindrà sense canvis a l’espera que l’Estat decideixi sobre les bonificacions per a l’any vinent. El debat sobre les tarifes per al 2026 a la comissió informativa de Territori ha estat marcat per la incertesa sobre la continuïtat de les ajudes estatals al transport públic. La proposta que l’Ajuntament elevarà al ple de desembre aposta per congelar les tarifes base, és a dir, mantenir els preus sense cap increment per complir els terminis legals. Un cop es confirmi si el Ministeri aplica les bonificacions i en quins percentatges, el govern municipal prepararà els nous preus definitius per donar-ne compte al ple de gener, i els canvis entrarien en vigor a partir de febrer. L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) preveu fixar les seves tarifes la setmana vinent.
L’única bonificació que s’ha confirmat oficialment és que continua la reducció del 50% per a la T-Jove. Durant la comissió també va explicar-se que, per accedir a la Targeta T-Blanca, es mantindran els mateixos trams d’ingressos que el 2024 perquè l’indicador de referència no s’ha actualitzat.
D’altra banda, els aparcaments municipals s’apujaran entre un 3% i un 3,1% a partir del gener. L’increment s’aplicarà als vuit aparcaments soterrats en concessió: Vapor Ventalló, Raval de Montserrat, avinguda de Barcelona i places Lluís Companys, Progrés, Primer de Maig, Doctor Robert i Vella. També afectarà Sant Leopold i Vapor Universitari.
El preu del taxi pujarà el 2,19%. A demanda de l’oposició, el govern convocarà una sessió monogràfica sobre si l’oferta de taxis a la ciutat s’adiu a la població, ja que, es va dir, en falten les nits de cap de setmana. També es tractarà la nova llei catalana del taxi.