Les hipoteques van créixer un 25,65% el mes de juliol

Les dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) han revelat que el nombre d’hipoteques sobre habitatges va incrementar-se un 25,65% al juliol en comparació amb el mateix període de l’any passat, fins a 8.406 operacions. Es tracta del millor setè mes de l’any des de 2010 (9.547) i encadena dos mesos seguits amb màxims mensuals dels últims 15 anys (juny en va registrar 7.154). El valor d’aquest juliol és el més elevat des de l’octubre, quan també van superar les 8.000 transaccions (8.910). Pel que fa al capital prestat en aquest setè mes del 2025 va ser de 1.589,8 milions d’euros, un 40,74% interanual més. D’aquesta manera, el préstec mitjà va situar-se en 189.133 euros, un 12,01% més respecte a fa un any.
L’import mitjà és el tercer més elevat de la història (amb dades des de 2003) a Catalunya i el més alt des del maig de 2022 (200.238). La xifra va ser al voltant d’un 15% més de la registrada a l’estat espanyol, on l’import mitjà va enfilar-se un 7,6% interanual, fins a 163.307 euros.
Per demarcacions, totes quatre van registrar creixements percentuals de dos dígits, amb Girona al capdavant, on va haver-hi una pujada del 43,42% interanual, amb 948 signatures. Es tracta del valor més elevat des del maig del 2022 (967). L’import mitjà va ser de 194.696 euros, un 89,62% més en comparació amb fa un any. Per darrere, es van situar les comarques lleidatanes amb un increment del 38,68%, fins a 337 hipoteques. L’import mitjà va elevar-se un 80,08% amb 119.490 euros.
El creixement
Per la seva part, les demarcacions de Tarragona i Barcelona van pràcticament calcar el creixement interanual amb un 23,27% i 23,04%, respectivament. A les comarques tarragonines es van notificar 943 hipoteques sobre habitatges i les barcelonines 6.178. L’import mitjà a Tarragona va repuntar un 40,69% respecte al juliol de l’any passat, fins a 128.191 euros. Mentre que a Barcelona va situar-se en 201.380 euros (+34,64%), el préstec més elevat des del setembre del 2007 (202.130), i la quarta vegada a la història que supera els 200.000 euros (amb xifres des de 2003).
Catalunya va ser la segona comunitat autònoma, en valors absoluts, amb el nombre més gran d’hipoteques sobre habitatges, només superada per Andalusia (9.116). Al global de l’Estat, les signatures van pujar un 25%, fins a 45.067. Percentualment, on va produir-se la taxa més grossa de creixement interanual va ser a l’Aragó amb un 79,7%, seguit de la Rioja amb un 45% i a les illes Canàries amb un 43,4%. Per contra, a Navarra va registrar-se l’únic guarisme negatiu, del 2,4%.