Protegiran dos edificis d'una finca entre els carrers de la Rutlla i de Miquel Casas

El
ple de desembre votarà l’aprovació provisional del Pla especial urbanístic de protecció patrimonial dels edificis situats a la finca entre el carrer de la Rutlla, número 25, i el carrer de Miquel Casas, número 28, inclosos a l' inventari del Patrimoni Cultural de Terrassa. L’objectiu és garantir la preservació del seu valor històric i arquitectònic, davant la voluntat de la propietat de dur-hi a terme una reforma. La proposta s’ha acordat elevar al plenari aquest dimecres al matí a la comissió informativa de Territori i Habitatge.
La
singularitat de la parcel·la rau en el fet que es tracta d’una finca passant que connecta dos carrers oposats amb edificacions independents. Per aquest motiu, el pla proposa una regulació individualitzada per a cada front, de manera que cadascun dels edificis disposarà de la seva pròpia fitxa de protecció. Al carrer de la Rutlla, l’edifici, amb orígens anteriors a 1885 i reformat per Muncunill el 1905, veurà protegida la seva façana, excepte la planta baixa comercial, així com la caixa d’escala, elements que evidencien el seu ús original com a habitatge familiar a les plantes superiors, actualment en desús.
A l’altra banda, al
carrer de Miquel Casas, la protecció se centra en una nau construïda l’any 1920, també obra de l'arquitecte modernista. En aquest cas, el valor patrimonial a preservar és la volumetria de l’edifici i, especialment, l’estructura de la coberta, formada per arcs, voltes de mocador i lluernaris originals.
L’espai entre aquestes dues edificacions, el pati interior de l’illa, es troba totalment cobert per dues construccions utilitzades com a magatzem de la botiga. Una d’elles té una sola planta, i l’altra compta amb planta baixa i altell; ambdues són més modernes, de la dècada de 1980.
El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge,
Xavier Cardona, ha defensat la mesura a la comissió informativa, assegurant que “el pla especial es redacta donant compliment a la modificació puntual del POUM per ampliar l’inventari del Patrimoni Cultural i garantir que les reformes que es facin siguin sempre amb el màxim respecte als béns inventariats”.
Casa del carrer de Miquel Casas, 28
Nebridi Aróztegui
El tràmit acordat per elevar a ple deriva de la normativa aprovada el 2023 per ampliar l’Inventari del Patrimoni Cultural de Terrassa. La regulació vigent estableix que qualsevol intervenció que afecti el volum edificat o la configuració de les façanes d’edificis catalogats requereix, de manera imperativa, l’aprovació prèvia d’un pla especial urbanístic abans de concedir la llicència d’obres, amb l’objectiu d’evitar l’enderroc total o parcial dels elements.
Amb l’aprovació, prevista al ple del divendres 19, l’Ajuntament estableix les bases per garantir que la rehabilitació privada contribueixi a preservar la identitat arquitectònica de la ciutat.