Mor l'històric radiofonista terrassenc, José Manuel Salillas

José Manuel Salillas, històric professional vinculat a Ràdio Terrassa i una de les figures que van impulsar la modernització de l’emissora durant la dècada dels anys setanta, ha mort als 92 anys.
Salillas va esdevenir l'any 1962 cap de programes i emissions de Ràdio Terrassa, càrrec que va assumir pocs dies abans de les greus inundacions del Vallès, un episodi en què el mitjà va tenir un paper informatiu clau emetent d’emergència per donar cobertura a la població.
El seu nom, però, quedaria especialment lligat a l’etapa que va iniciar el 1970, quan va assumir la direcció de l’emissora. Professionals que van treballar amb ell recorden que aquell període va significar “el renaixement de Ràdio Terrassa”, en paraules de Quico Sala, que hi va coincidir en els seus inicis. Sota la seva direcció es va recuperar l’activitat comercial, es van reforçar continguts i presència a la ciutat, i l’emissora va consolidar una graella competitiva que la situaria com a referent comarcal.
Durant la seva etapa es van viure transformacions tècniques i de contingut decisives per al futur de la casa, com la posada en marxa de la freqüència modulada, que acabaria donant lloc a Ràdio Club 25, un dels projectes més recordats d’aquells anys. Aquella evolució, expliquen els que el van conèixer professionalment, va obrir una etapa “esplendorosa” que situaria Ràdio Terrassa dins l’escena radiofònica catalana amb una visibilitat fins llavors inèdita.
Amb una manera de fer forta i personal, recorden els qui van treballar amb ell, Salillas “portava la ràdio a dins”, i entenia l’ofici com un projecte col·lectiu però amb una direcció clara. “Li agradava fer les coses a la seva manera i així va obrir camí”, explica Quico Sala.