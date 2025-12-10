Les noves benzineres hauran d’estar a 25 metres dels edificis

Les noves benzineres que s’instal·lin a Terrassa hauran d’estar a un mínim de 25 metres dels habitatges i situar-se en vies de més de 12 metres d’amplada. Així s'ha explicat aquest dimecres a la comissió informativa de Promoció Econòmica i Educació.
Es tracta d’una de les modificacions previstes en l’actualització del planejament d’usos i activitats de les estacions de servei, una normativa que, segons els tècnics de l’àrea, data del 2006.
Davant el conflicte veïnal generat al barri de Sant Llorenç per la construcció de la benzinera Plenoil, que va provocar molèsties per la proximitat als habitatges, el plenari del passat mes febrer va aprovar una suspensió temporal de les llicències. L’Ajuntament té ara fins al 24 de març per aprovar una nova regulació.
Els objectius d’aquesta reforma normativa són: modernitzar i harmonitzar els criteris urbanístics, millorar la convivència amb l’entorn residencial, regular la implantació segons el tipus de vial i la zona, reduir impactes acústics, lumínics i d’emissions, i garantir la seguretat jurídica.
Entre les principals novetats, s’estableix una separació mínima de 25 metres entre la nova implantació i l’habitatge més proper, mesurada en línia recta des de l’edifici o des del límit de la parcel·la exclusiva de la benzinera.
A més, es prohibiran noves estacions de servei en carrers amb una amplada inferior als 12 metres. També es delimiten tres àmbits: una zona d’exclusió al centre, on només es permetria la instal·lació de punts de càrrega elèctrica; una zona de restricció, on es podrien admetre instal·lacions petites o mitjanes; i una tercera zona general, amb regulació segons el tipus de vial. Finalment, es preveu que hi hagi una separació física entre els punts de subministrament de carburants i els de càrrega elèctrica dins d’una mateixa estació, i també es contempla demanar un pla de mobilitat.