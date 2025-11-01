Un 13,9% més alt en les hipoteques d'agost del 2024

A l’agost d’enguany, i en comparació amb el mateix mes de l’any passat, el nombre d’hipoteques sobre habitatges a Catalunya va pujar un 13,9%, fins a les 5.745, segons les dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística. Es tracta de la xifra més alta en el mateix mes des del 2022. En canvi, si es compara amb el mes anterior, es va registrar un descens del 31,66%. Pel que fa a l’import prestat, va pujar fins als 1.084,5 milions d’euros, un 32,41% més que l’agost del 2024, mentre que l’import mitjà per hipoteca es va situar en els 188.786 euros, un 16,25% més. Al conjunt de l’Estat, el nombre d’hipoteques sobre habitatges va augmentar un 7,5%, fins a les 33.271, amb un import mitja de 169.950 euros (+15,5%).
Per demarcacions, a la de Barcelona es van signar 4.105 hipoteques a l’agost, un 14,66% més que el mateix mes de l’any passat, mentre que si es compara amb el juliol, el descens va ser del 33,55%. L’import prestat es va elevar fins als 849,9 milions d’euros i l’import mitjà per hipoteca va superar els 200.000 euros per segon mes consecutiu i va marcar un màxim històric, fins als 207.051 euros.
A les comarques de Girona, el nombre d’hipoteques sobre habitatges es va enfilar un 29,48%, fins a les 650, en comparació l’agost del 2024; mentre que en relació amb el mes anterior va ser un 31,43% inferior. L’import prestat va ser de 114,1 milions d’euros, un 54,3% més, però un 38,17% menys que al juliol, i l’import mitjà per hipoteca es va situar en els 175.569 euros.
A les comarques de Lleida, es van constituir 236 hipoteques sobre habitatges, un 0,43% més que l’agost del 2024; mentre que en relació amb el mes anterior es va registrar un descens del 29,97%. L’import prestat es va situar en els 27,8 milions d’euros, un 13,49% més que l’agost del 2024 però un 30,78% menys que al juliol. L’import mitjà per hipoteca va ser de 118.102 euros.
Per acabar, a la demarcació de Tarragona es van registrar 754 hipoteques sobre habitatges a l’agost, un 3,71% més que al mateix mes de l’any passat, però un 20,04% menys que al juliol. L’import prestat es va situar en els 92,6 milions d’euros, un 10,17% més que l’agost del 2024 però un 23,37% menys que el mes anterior. L’import prestat mitjà va ser de 122.861 euros.
Principals increments
Per comunitats, els principals increments es van registrar a Cantàbria, amb un 63,8%; seguit de les Illes Balears (+41,8%) i l’Aragó (+39,8%). En canvi, el Principat d’Astúries va encapçalar els descensos, amb un 15,6%, seguit d’Extremadura (-12,5%) i la Comunitat de Madrid (-8,6%).