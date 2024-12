Ja es pot consultar el programa d’actes de les Festes de Sant Sebastià de Matadepera 2025. Durant el pròxim mes de gener, es duran a terme activitats com exposicions, correfoc i marxa de torxes, l’encesa de les monumentals fogueres, la Fira de Sant Sebastià, la tradicional baixada del pi, les sardanes, l’Ofici Solemne, la processó i el ball de gegants.

Enguany és el 125è aniversari de la fundació de la Germandat de Sant Sebastià, i per aquestes festes “volem rememorar i introduir-nos retrospectivament en el temps en què fou fundada l’entitat”. Per aquest motiu, l’Ajuntament anima a la ciutadania a “anar vestits d’època noucentista el dia 11 de gener -coindidint amb la Fira de Sant Sebastià- i la cuita del bou a la plaça de la Germandat, així com el dia 19 a l’Ofici Cercavila”.

Consulta la programació en aquest enllaç.

Programa d’activitats de les Festes de Sant Sebastià 2025