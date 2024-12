El Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona ha fallat a favor de l’Ajuntament de Matadepera, en sentència dictada el passat 3 de desembre, on es desestima la demanda d’un veí de Matadepera sobre la prestació del servei de recollida selectiva de residus porta a porta que va entrar en funcionament el passat mes de febrer.

L’Ajuntament informa que el ciutadà matadeperenc reclamava el dret a oposar-se a tractar les seves dades per a la prestació del servei de recollida selectiva. També volia anul·lar el nou sistema de recollida per a tot ciutadà que no hagués prestat el seu consentiment a aquest control, i els rebuts de la taxa d’escombraries d’aquest any 2024.

Entre d’altres qüestions, a la sentència es subratlla que no s’ha vulnerat la Constitució: ni el dret a la intimitat (perquè hi ha una missió d’interès públic), ni a la igualtat davant la llei (perquè la prestació del servei en diferents parts del municipi té un cost diferent com es reflecteix a la taxa i això no afecta a la igualtat dels espanyols davant la llei).

La sentència també apunta que no es vulnera la normativa de protecció de dades, quan s’estableix que les dades no es comunicaran a tercers sens perjudici de l’accés per part d’empreses encarregades del tractament de la gestió de residus. A la sentència també s’apunta que no es vulnera la llei de transparència (perquè la tarifa de la taxa de residus ha seguit el procediment d’acord la normativa local).

Per tot això la sentència falla a favor de l’Ajuntament de Matadepera i imposa les costes del judici al veí, que té un termini de 15 dies hàbils per interposar recurs d’apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Sentència a favor de l’Ajuntament de Matadepera