Un any més, la Missatgera Reial va fer una breu visita a Matadepera. Va ser el passat dissabte. Tothom qui va voler va poder saludar-la personalment a Can Vinyers, on va tenir lloc la recepció oficial. Va recollir cartes i va repartir il·lusions

Mitja hora abans, cap a les 16.30 hores va sortir en comitiva pel carrer de Sant Joan, per continuar per Pompeu Fabra, Àngel Guimerà i passatge dels Ametllers.