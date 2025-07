DISSABTE 5 DE JULIOL

08.00 h

MEDITADORS A TERRASSA

Descripció: Vine a meditar i compartir

Lloc: Parc de Sant Jordi

Organitza: Grup de Meditadors i Meditadores de Terrassa

09.00 h

EL CAMÍ DE SANT JAUME AL SEU PAS PER TERRASSA (I)

Descripció: Coneix la Terrassa medieval amb els ulls d'un pelegrí. Porteu aigua i barret

Punt de trobada: Plaça Vella

Organitza: Amics del Camí de Sant Jaume de Terrassa

XI TORNEIG DE DOBLES DE TENNIS CIUTAT DE TERRASSA

Cal inscripció prèvia

Lloc: Poliesportiu Municipal La Maurina (carrer de Sardenya, 32)

Organitza: Club Tennis La Maurina

EXPOSICIÓ DE MOTOS I BICICLETES MONTESA

Descripció: Activitats per a nens i nenes

Lloc: Plaça del Progrés

Organitza: Associació de Motos Clàssiques Montesa

III TORNEIG DE VOLEIBOL 4X4 MIXTA

LLoc: Pavelló de vòlei del Club Natació Terrassa

Organitza: Secció de Voleibol del CNT

LA TEVA CARRERA A LA F1 COMENÇA AQUÍ, A TERRASSA! (Festa Major Familiar)

Descripció: Acosta’t i prova el nostre simulador de conducció. La persona que obtingui el millor temps tindrà l’oportunitat de viure una experiència única: anar al karting amb l’equip Team Leader - UPC ecoRacing i participar en la selecció de pilots per a aquesta temporada!

Lloc: Horta dels Frares - parc de Vallparadís

Organitza: Team Leader - UPC ecoRacing

09.30 h

VISITA COMENTADA: "SANATORI DE TERRASSA, ACTUAL PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA"

Descripció: Visites al nostre patrimoni per a majors de 14 anys. No accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Places limitades. Cal inscripció prèvia

Punt de trobada: Porta d'entrada del Parc Audiovisual de Catalunya (Carretera BV-1274, km 1)

Organitza: Museu de Terrassa i Parc Audiovisual de Catalunya

10.00 h

XXXVI PEDALADA POPULAR DE FESTA MAJOR

Descripció: Recorregut de 10 km aproximadament. És obligatori l’ús del casc per a menors de 16

anys i recomanable que tothom el porti.Enguany s’afegeix a la Pedalada un cotxe ecoRacing dissenyat i construït per estudiants de l’ESEIAAT de la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC). Una mostra d’innovació i mobilitat sostenible impulsada per l’equip UPC ecoRacing

Punt de trobada: Plaça de Ricard Camí. A l'arribada al parc de Vallparadís hi haurà una gimcana amb bicicleta

Agraïments: Consum Cooperativa, BBVA i Casa Ametller

Amb el suport de: La Comissió Festa de la Bicicleta, BiTer, Escola de Ciclisme del Vallès i BTT Bonaire

Multitudinària pedalada popular de Festa Major

UN PAS DE GEGANT PELS ARXIUS

Descripció: Les fotografies de 175 anys de gegants a Terrassa. Activitat que vincula l'Arxiu Històric de Terrassa i l'Arxiu Tobella

Lloc: Arxiu Històric de Terrassa

Organitza: Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental

VINE A PROVAR EL TIR AMB ARC!

Descripció: Jornada de portes obertes

Lloc: Club d'Arquers - Zonna annexa ZEM Can Jofresa

BATEJOS I SESSIONS DE BUSSEIG INCLUSIVES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Lloc: Piscina municipal de la Maurina (carrer de Felip II, 39)

SKATE JAM - VINE I PROVA L'SKATE!

Lloc: Skatepark - Can Jofresa

Organitza: Club Llisca TRS i Escola de skate SKATIA

LES PUNTES DE COIXÍ

Descripció: Artesania - art tèxtil

Lloc: Plaça de Salvador Espriu

Organitza: Associació de Puntaires de Terrassa

6È BIOBLITZ AL PARC DE VALLPARADÍS I 1R DE FESTA MAJOR (Festa Major Familiar)

Descripció: Proposta de ciència ciutadana per recopilar dades de la flora i fauna del parc de Vallparadís

Lloc: Parc de Vallparadís - entre Torrent Monner i Torrent de les Bruixes

Organitza: Associació de Mestres Alexandre Galí, CREAF, Institut Ègara i Eixarcolant

GLOBBER: LLIBERTAT SOBRE RODES (Festa Major Familiar)

Descripció: Explora el món amb Globber! Diversió segura i emocionant pels més petits

Lloc: Torrent de les Bruixes - parc de Vallparadís

Organitza: Toynamics

E-TRIAL KIDS (Festa Major Familiar)

Descripció: Gaudeix de l'emoció de les motos elèctriques en un circuit diferent. Edat recomanada: de 3 a 10 anys

Lloc: Torrent Monner - parc de Vallparadís

Organitza: Motor Club Terrassa

10.15 h

VISITA COMENTADA: "LA SEU D'ÈGARA, UN CONJUNTO ÚNICO EN EUROPA"

Places limitades. Cal inscripció prèvia

Lloc: Seu d'Ègara (plaça del Rector Homs, s/n)

Organitza: Museu de Terrassa

10.30 h

MATINADES (NO TAN MATINADES)

Descripció: A càrrec dels grallers i timbalers de la ciutat

Punt de trobada: Plaça del Tint

Recorregut: Plaça del Tint, carrer de Fra. Bonaventura Gran, rambla d’Ègara, raval de Montserrat, carrer Gavatxons, plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

PASSACARRERS DE LA BANDA DEL CONSERVATORI

Descripció: Acte itinerant pels carrers del centre històric

Lloc: Plaça Vella

Organitza: Conservatori Municipal de Terrassa

APRÈN ARTS MARCIALS AMB MUGENDO (Festa Major Familiar)

Descripció: Gaudeix de la teva primera experiència amb les arts marcials, aprenent tècniques senzilles i divertides per a totes les edats

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

Organitza: Mugendo Terrassa

11.00 h

TALLER DE GLOSA (Espai La Taifa)

Descripció: A càrrec de Terrassa Glosa

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

VISITA COMENTADA: "EL MOVIMENT ESPIRITISTA A TERRASSA"

Descripció: Visites al nostre patrimoni. Activitat no accessible. Places limitades

Punt de trobada: Casa Alegre de Sagrera (carrer de la Font Vella, 29-31)

Finalització: Casa del Poble (carrer Cremat, 15)

Organitza: Museu de Terrassa

JORNADA DE PORTES OBERTES D'AIKIDO I MANGA

Descripció: Classes d'aikido amb armes, sense armes, classes de manga i tallers de dibuix

Lloc: Aikidojo Terrassa (parc de Gernika, 17)

Organitza: Aikidojo Terrassa

FESTIVAL FESTA MAJOR KIMURA GYM

Lloc: Pavelló de la ZEM de Can Jofresa

Organitza: Club Kimura Gym

ENTRENAMENT DE TIR AMB ARC

Descripció: Jornada de portes obertes

Lloc: Draco Sagittariis (carrer Salmerón, 43)

Organitza: Draco Sagittariis

TALLERS I ACTIVITATS INFANTILS (Festa Major Popular i Alternativa)

Lloc: Pla de la Font de l'Apotecari - parc de Vallparadís

Organitza: Comissió de Festes Populars de Terrassa

VINE A CONÈIXER EL KORFBALL! (Festa Major Familiar)

Descripció: Anima't a participar i saber d'aquest esport mixta, que es pot practicar a qualsevol edat

Lloc: Pla de Cal Guardiola i Torrent de les Bruixes - parc de Vallparadís

Organitza: Sant Llorenç Korfbal Club

FERROCARRILS DE VALLPARADÍS (Festa Major Familiar)

Descripció: Circulacions especials de Festa Major

Lloc: Ferrocarril de Vallparadís - parc de Vallparadís

Organitza: Club Ferroviari de Terrassa

11.30 h

"HISTÒRIES DEL CASTELL" (Festa Major Familiar)

Punt de trobada: Castell Cartoixa de Vallparadís (carrer de Salmerón, s/n)

Organitza: Museu de Terrassa

11.45 h

VISITA COMENTADA: "LA SEU D'ÈGARA, UN CONJUNT ÚNIC A EUROPA"

Places limitades. Cal inscripció prèvia

Lloc: Seu d'Ègara (plaça del Rector Homs, s/n)

Organitza: Museu de Terrassa

12.00 h

VISITA COMENTADA: "SANATORI DE TERRASSA, ACTUAL PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA"

Descripció: Visites al nostre patrimoni per a majors de 14 anys. No accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Places limitades. Cal inscripció prèvia

Punt de trobada: Porta d'entrada del Parc Audiovisual de Catalunya (Carretera BV-1274, km 1)

Organitza: Museu de Terrassa i Parc Audiovisual de Catalunya

Parc Audiovisual de Catalunya (PAC)

Nebridi Aróztegui

VERMUT GLOSAT (Espai La Taifa)

Descripció: A càrrec de Terrassa Glosa

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

VERMUT MUSICAL (Festa Major Popular i Alternativa)

Descripció: Sessió amb DJ Sir Maikol

Lloc: Pla de la Font de l'Apotecari - parc de Vallparadís

Organitza: Comissió de Festes Populars de Terrassa

13.30 h

ESPURNETES (Espai La Taifa)

Descripció: Cants dinats

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

DINAR POPULAR (Espai La Taifa)

Descripció: Arrossada popular a plaça. Aconsegueix el teu tiquet per 10 € (opció carnívora i vegana). Podeu comprar els tiquets a les xarxes socials de La Taifa

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Comissió de Festes Populars de Terrassa

15.30 h

SOBRE TAULA AMB JOSEP MARIA CANTIMPLORA (Espai La Taifa)

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

15.45 h

MIGDIADA POPULAR (Espai La Taifa)

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

16.00 h

QUINTO MUSICAL (Festa Major Popular i Alternativa)

Lloc: Pla de la Font de l'Apotecari - parc de Vallparadís

Organitza: Comissió de Festes Populars de Terrassa

XI TORNEIG DE DOBLES DE TENNIS CIUTAT DE TERRASSA

Lloc: Poliesportiu Municipal La Maurina (carrer de Sardenya, 32)

Organitza: Club Tennis La Maurina

THE FIGHTING LEGEND III

Descripció: Arts marcials per a la integració

Lloc: Poliesportiu municipal de Sant Llorenç (carrer del Castellsapera, 7)

Organitza: Gimnàs Ostora Fighters World

TOYNAMICS PROPOSA (Festa Major Familiar)

Descripció: Globber: Llibertat sobre rodes / Espai Hape: Melodies màgiques / Espai Hape: Art en acció / Espai Hape: Aventura a la natura

Lloc: Torrent de les Bruixes - parc de Vallparadís

16.30 h

TALLER DE TINTS EN TOTE BAG (Festa Major Familiar)

Descripció: Aprèn en família a tenyir teixits amb la tècnica mil·lenària del Shibory. A càrrec d'Ariadna Simó. Edat recomanada: a partir de 5 anys

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

TALLER "LES POLSERES DE L'ESTIU" (Festa Major Familiar)

Descripció: Elaborarem i personalitzarem un creador de polseres i aprendrem a fer braçalets. A càrrec de Cap de Pardals. Edat recomanada: a partir de 5 anys

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

MUR MUTABLE (Festa Major Familiar)

Descripció: Taller artístic interactiu i participatiu lliure, de pintura i composició amb cubs. A càrrec d'El Follet & Annaovni. Edat recomanada: a partir de 5 anys

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

TALLER DE DIBUIXOS KAWAII (Festa Major Familiar)

Descripció: Transforma qualsevol objecte o animal en super adorabla gràcies a la tècnica del dibuix japonesa Kawaii. A càrrec d'Ariadna Simó. Edat recomanada: a partir de 5 anys

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

TALLER DE CREACIÓ DE CLAUERS (Festa Major Familiar)

Descripció: T'esperem per a fer un clauer original i divertit per a decorar motxilles, claus o tot allò que puguis imaginar. A càrrec de Cap de Pardals. Edat recomanada: a partir de 5 anys

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

TATUATGES DE HENNA (Festa Major Familiar)

Descripció: Gaudeix d'uns magnífics tatuatges de henna

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

Organitza: Comunitat Islàmica Annour

17.00 h

CAMPIONAT D'ESCACS DE PARTIDES RÀPIDES

Lloc: Ateneu Terrassenc (carrer de Sant Quirze, 2)

Organitza: Club d'Escacs Barad

TASTET LÚDIC

Descripció: Jornada de jocs de taula

Lloc: Plaça de Salvador Espriu

Organitza: Club Stas Tarat

17.30 h

ESPECTACLE NOUTOCAJOC (Festa Major Familiar)

Descripció: Veniu amb família! Gaudirem d'una sessió de jocs de taula, jocs estàtics i jocs tradicionals dinamitzats. A càrrec de NouTocaJoc

Lloc: Hortes dels Frares - parc de Vallparadís

PARKOUR DE FESTA MAJOR (Festa Major Familiar)

Descripció: Us oferim una exhibició de parkour i una sèrie de taller que us permetran prendre contacte amb aquesta disciplina de forma activa

Lloc: Torrent de les Bruixes - parc de Vallparadís

Organitza: Club Gimnàstic Terrassa

17.50 h

CERCAVILA

Descripció: La Cercavila de Festa Major és la mostra de la cultura popular i tradicional

catalana de la ciutat. A les 17.50 h, amb el primer tro d’avís, les colles trabucaires de la ciutat fan el recorregut de la Cercavila tot anunciant l'imminent inici de l'acte

Recorregut: Raval de Montserrat, rambla d'Ègara, carrer d'Iscle Soler, carrer de la Unió, carrer Major i plaça Vella

18.00 h

BANDA DE TERRASSA

Descripció: Actuarà tot esperant l'arribada de la Cercavila

Lloc: Plaça Vella

PUZLE TEATRAL

Descripció: Peces breus de teatre

Lloc: Coro Vell (carrer de Sant Marian, 122)

Organitza: Grup de Teatre Menos es Más

PRESENTACIÓ DE CAPOEIRA

Lloc: Parc de Vallparadís (activitat itinerant)

Organitza: Capoeira Vem Camará

PASSEJADES AMB BICI SENSE EDAT

Descripció: Gaudim del centre per Festa Major!

Punt de trobada: Porta d'entrada als jardins de la Casa Alegre de Sagrera (carrer de Cardaire)

Organitza: En Bici Sense Edat amb el suport del Servei de Promoció de la Gent Gran

LLUITA DE BANDES (Festa Major Popular i Alternativa)

Descripció: Les dues bandes "Taifes" i "Dakars" tornen a aparèixer per fer jocs i fer cohesió entre totes les persones que hi participin. Cal inscripció prèvia

Lloc: Pla de la Font de l'Apotecari - parc de Vallparadís

Organitza: Comissió de Festes Populars de Terrassa

EXHIBICIÓ I TALLER PARTICIPATIU D'INICIACIÓ A L'ESGRIMA

Lloc: Plaça del Progrés

Organitza: Club Esgrima Ciutat de Terrassa

POSA'T LES ULLERES I ACTUA CONTRA EL RACISME

Lloc: Parc de Sant Jordi - davant de l'amfiteatre

Organitza: Servei de Ciutadania i Migracions

18.30 h

JIU JITSU: DEFENSA PERSONAL SHIHAN HINOJOSA

Descripció: Exhibició de combats i classe i taller de defensa personal

Lloc: Plaça de les Teixidores

Organitza: Club Esportiu Goshindo Ryu Sen Yu Terrassa

19.00 h

MOSTRA DE CULTURA POPULAR (Espai La Taifa)

Descripció: Plantada d'imatgeria. Grans i petits, veniu i proveu les figures de la ciutat: dracs, gegantons i molt més

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

19.15 h

XLV CURSA - CAMINADA DE FESTA MAJOR

Descripció: El recorregut de la cursa d'adults serà de 6 km i la de petits d'1 km aproximadament. Cal inscripció prèvia. Enguany, la cursa es durà a terme en format no competitiu i, per tant, no es realitzarà cap classificació de temps

Inici: Plaça de Ricard Camí

Organitza: Consell Esportiu del Vallès Occidental - Terrassa

Nebridi Aróztegui

19.30 h

TROBADA POPULAR DE BALL COUNTRY

Lloc: Plaça del Progrés

Organitza: Austin Texas

TALLER DE SALSA (Festa Major Popular i Alternativa)

Lloc: Pla de la Font de l'Apotecari - parc de Vallparadís

Organitza: Comissió de Festes Populars de Terrassa

20.00 h

BALLADA DE SARDANES

Descripció: Amb la Cobla Selvatana i la Cobla Principal de Terrassa

Lloc: Raval de Montserrat

CONCERT DE FESTA MAJOR

Descripció: A càrrec de l'Orfeó Joventut Terrassenca

Lloc: Porta d'entrada als jardins de la Casa Alegre de Sagrera (carrer de Cardaire)

Organitza: Societat Coral Joventut Terrassenca

CASTELLS DE VIGÍLIA

Descripció: Acabats els balls de lluïment de la Cercavila, entraran a la plaça Vella les colles castelleres de la ciutat, els Minyons de Terrassa i els Castellers de Terrassa, per fer els castells de vigília.

Lloc: Plaça Vella

Minyons i Castellers de Terrassa

ESPECTACLE "HAI I EL PEIX DAURAT" - CIA GIRAMÀGIC (Festa Major Familiar)

Lloc: Hortes dels Frares - parc de Vallparadís

20.30 h

PICASWING

Descripció: Bastons i sticks de hockey a ritme de swing

Lloc: Plaça de Salvador Espriu

Organitza: Bastoners de Terrassa

RECITAL "TERRITORIS"

"Las del Mandao"

Lloc: Amfiteatre del parc de Sant Jordi

Organitza: Servei de Joventut

CONCERT AMOR LÍQUIDO (Espai Vapor)

Lloc: Plaça del Vapor Ventalló

21.00 h

OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA A LA FRESCA

Descripció: Lluna, Saturn, Andròmeda i altres objectes de l'espai profund. Activitat subjecta a condicions meteorològiques

Lloc: Muntanyeta de Vallparadís

Organitza: Associació Astronòmica de Terrassa

PEDALADA NOCTURNA

Descripció: Volta a Terrassa de 15 km. No és aconsellable per a infants menors de 8 anys i és obligatori l'ús de casc per a menors de 16 anys.

Punt de trobada: Parc de Sant Jordi - davant de la plaça del Doctor Zamenhof

Organitza: BiciTerrassaClub - BiTer

CONCERT DE L'ORQUESTRA DE CAMBRA TERRASSA 48

Lloc: Plaça del Rector Homs

KIKO MEDICINA (Terrassa és de rumba)

Lloc: Plaça Didó

CONCERT DE LADY AVOCADO (Festa Major Popular i Alternativa)

Lloc: Pla de la Font de l'Apotecari - parc de Vallparadís

Organitza: Comissió de Festes Populars de Terrassa

21.15 h

CONCERT DE GESSAMÍ (Espai La Taifa)

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

21.30 h

SOM BOLLYWOOD

Descripció: Balls de l'Índia

Lloc: Plaça del Progrés

Organitza: Associació Som Bollywood

21.40 h

CONCERT DE LA MILAGROSA (Espai Vapor)

Lloc: Plaça del Vapor Ventalló

22.30 h

CONCERT DE JULIEN (Espai La Taifa)

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

CONCERT DE LA PANDILLA KALABONGÓ

Lloc: Plaça Didó

THE CUBE FM

Descripció: Sessió amb DJ Ninja Engineering, Aleix Cadalso i Bruce Gee

Lloc: Restaurant Roll In (plaça de Ricard Camí)

Organitza: Associació esdeveniments The Hive i Roll In

REDLAND SOUND SYSTEM (Festa Major Popular i Alternativa)

Lloc: Pla de la Font de l'Apotecari - parc de Vallparadís

Organitza: Comissió de Festes Populars de Terrassa

23.00 h

CORREFOC DE FESTA MAJOR

Descripció: Aquest any amb la participació de Drac de Terrassa, Diables de La Maurina,

Drac Baluk Astharot i Diables de Ca n’Aurell, Diabòlics d’Ègara, Drac i Bruixes de Can Boada, Colla Jove Diables de Sant Llorenç, Bitxo del Torrent Mitger, Diables de Sant Pere Nord, La Pàjara de Terrassa i Diables de Terrassa

Recorregut: carrer de Sant Domènec, carrer de la Rutlla, carrer de Baix, carrer del Forn, carrer Major, carrer de la Unió, raval de Montserrat

Correfoc de Festa Major

CONCERT DE LA FÚMIGA (Escenari Vela)

Lloc: Torrent de la Font d'en Sagrera - parc de Vallparadís

CONCERT DE SHEGO (Espai Vapor)

Lloc: Plaça del Vapor Ventalló

OH!RQUESTRA SIMFÒNICA D'EXALUMNES DEL CONSERVATORI DE TERRASSA

Lloc: Plaça del Rector Homs

00.00 h

TRACTA D'ANUNCI DE LA REVETLLA

Descripció: L'inici del Ball de la Revetlla de la Festa Major s'anuncia amb una traca que es fa esclatar dissabte a la nit

Lloc: Carrer Major i plaça Vella

BALL DE REVETLLA DE FESTA MAJOR

Descripció: Amb l'Orquestra Selvatana

Lloc: Plaça Vella

CONCERT DE CHAMBAO

Lloc: Plaça Nova

CONCERT DE GARRAPATA MULATA (Terrassa és de rumba)

Lloc: Plaça Didó

CONCERT ADALA (Festa Major Popular i Alternativa)

Lloc: Pla de la Font de l'Apotecari

Organitza: Comissió de Festes Populars de Terrassa

00.15 h

CONCERT EL ROS (Espai La Taifa)

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

00.30 h

CONCERT DE HINDS (Espai Vapor)

Lloc: Plaça del Vapor Ventalló

01.00 h

CONCERT DE FLASHY ICE CREAM (Escenari Vela)

Lloc: Torrent de la Font d'en Sagrera

SESSIÓ DJ IVAN PASCUAL

Lloc: Plaça Didó

01.30 h

REDLAND SOUND SYSTEM (Festa Major Popular i Alternativa)

Lloc: Pla de la Font de l'Apotecari - parc de Vallparadís

Organitza: Comissió de Festes Populars de Terrassa

01.45 h

PD FAUNA (Espai La Taifa)

Descripció: Final de festa amb punxa disc

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

02.00 h

SESSIÓ NAHOOMIE (Espai Vapor)

Lloc: Plaça del Vapor Ventalló