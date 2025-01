El sistema únic de recollida de residus ja està en marxa

Després de prop d’un any en què han conviscut els dos sistemes de recollida selectiva porta a porta a Matadepera, a partir d’avui la recollida de residus serà únicament mitjançant els cubells, bujols i la resta de material amb identificació d’usuari. Per tant, ciutadans i comerços hauran d’utilitzar els nous elements d’aportacions per a totes les fraccions de residus.

Amb la implementació del sistema electrònic d’identificació automàtica, el procés de buidatge de cada recipient es registrarà electrònicament, per tal de fer un seguiment i identificar cada usuari. D’aquesta manera, el servei de recollida detectarà si el material aportat per l’usuari correspon a la fracció que pertoca al calendari. En cas contrari, s’etiquetarà la bossa com a residu impropi, es registrarà la incidència i no es recollirà el material. En aquests casos, l’ús incorrecte del servei de recollida podrà comportar una sanció.

Cal recordar que, quan hi hagi un dia festiu, no hi haurà recollida i les fraccions es recolliran l’endemà, juntament amb les que pertoquin.

Coincidint amb aquest sistema únic, l’Ajuntament de Matadepera també implantarà la “taxa justa” de residus, amb l’objectiu de premiar la ciutadania que separa i aporta correctament les seves escombraries i penalitzar els que no ho fan.

“Taxa justa”: fixa i domèstica

La nova taxa està dividida en dues parts: la fixa, formada per un import base per a tothom, i la variable, que depèn de la participació de cada usuari en el servei de recollida de residus.

Pel que fa a la taxa domèstica, la part fixa es classifica en quatre tarifes diferents, que depenen de la ubicació i les característiques dels habitatges.

Els habitatges que es trobin en règim de protecció oficial i els que tinguin una concessió de beneficis fiscals gaudiran d’una reducció del 50% de l’import de la part fixa. La part variable és la que depèn de la participació en el porta a porta. Tant els habitatges que participin poc en el servei de recollida com els que generin un excés de residus hauran de pagar més d’aquesta part. Els habitatges que ho facin bé, no hauran de pagar res en la part variable.

Les fraccions que es tenen en compte a l’hora de calcular la part variable són l’orgànica, la vegetal no llenyosa i la resta. A més, les visites a la deixalleria bonifiquen l’import a pagar. També hi ha reduccions del 100% per als habitatges d’ús residencial desocupats i els disseminats amb accés a l’àrea tancada dels contenidors de la deixalleria.

La taxa comercial, per la seva banda, està formada per la mateixa estructura que la domèstica. La part fixa manté el mateix import que hi havia fins ara i depèn de la tipologia d’activitat econòmica de cada establiment. La part variable, en canvi, és individual i es calcula en funció dels litres de capacitat dels bujols de recollida d’orgànica i de resta. S’ha de pagar un mínim import per cada litre de capacitat.

El consistori posa a disposició de la ciutadania l’aplicació “Residus Matadepera”, en la qual apareixen les aportacions de residus a temps real de l’habitatge de l’usuari i una simulació de l’import a pagar amb la nova taxa.

El sistema únic de recollida de residus ja està en marxa