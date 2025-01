La “Matadepera” de Bolívia segueix en marxa

L’escola “Matadepera”, fundada a Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) gràcies a l’impuls del matadeperenc Manel Carrera i a l’ONG Banc de Recursos, està d’obres.

Deu anys després de la seva inauguració, i malgrat la crisi social i econòmica d’aquest país sud-americà, l’escola segueix en activitat i actualment s’hi fan cursos de formació de mestres, per a pares de família i nois, amb la idea de preparar-los per anar a la universitat.

Aquestes darreres setmanes, a més, i amb la col·laboració de la Fundació Fe y Alegría, una xarxa educativa portada per jesuïtes que actua per tot Llatinoamèrica i a l’Africa, i on només a Bolívia donen suport a més de 300 escoles, s’han dut a terme tot un seguit de reparacions que l’edifici necessitava.

La idea d’un centre escolar a Bolívia va sorgir amb la campanya “A Matadepera fem escola!”, un projecte de l’ONG Banc de recursos, que es va donar a conèixer durant la Festa Major del 2011. Es tracta d’un Centre de Noves Tecnologies a Santa Cruz de la Sierra, amb un cost total aproximat de 150.000 € que van estar finançats per aquesta entitat. Impulsat i gestionat per Fundación Tecnología Solidaria, la contrapart de Banc de Recursos a Bolívia, el centre beneficia més de 3.000 persones provinents de les capes mes populars de Santa Cruz que tenen accés a formació on line, formació professional, elaboració de projectes i autoocupació, entre d’altres.