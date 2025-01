Tot preparat per a la grimpada del pi

La programació de les festes de Sant Sebastià no s’atura. Matadepera viurà un nou cap de setmana ple de propostes per celebrar els 50 anys de les festes i el 125è aniversari de la germandat. Després que la setmana passada se celebressin alguns actes emblemàtics com la Baixada del Pi, la fira artesanal i l’exhibició de feines forestals, ara és el torn d’altres com el Xou de Sant Sebastià, el Gran Concurs de Grimpaires o el Sopar de Germanor.

En primer lloc, el pavelló Primer d’Octubre acollirà aquest divendres 17 de gener a (22 hores) un dels actes més esperats: el Xou de Sant Sebastià, amb un seguit d’actuacions dutes a terme per artistes del poble.

De cara a dissabte, se celebraran els 50 anys del Concurs de Grimpaires. A les 10 hores, la plaça de Cal Baldiró s’omplirà d’expectació per veure quins són els més ràpids en pujar el pi i tocar el pernil. L’olor de sofregit omplirà a la plaça, ja que a les 14 hores es farà la tradicional arrossada i la seva respectiva competició. Una hora més tard, la Germandat de Sant Sebastià entregarà una placa commemorativa als socis de l’entitat que enguany fa 25 o 50 anys que ho són.

Cap a les 17 hores i a la mateixa plaça, grans i petits podran gaudir dels mítics jocs populars. Mitja hora més tard, l’Oh!rquestra Simfònica de Terrassa tocarà grans temes de rock dels anys 80 al pavelló Primer d’Octubre. A les 18 hores, el carrer del Gall es convertirà en l’escenari de la tercera edició de la cursa ciclista “Gallattack”. A partir de les 21 hores, tornarà el Sopar de Germanor i la posterior festa al pavelló.

Diumenge a les 11 hores tindrà lloc l’ofici solemne de Sant Sebastià i, a continuació, se celebrarà la processó, seguida de la cercavila. En arribar aquesta a la plaça de Cal Baldiró, començaran els balls més mítics: Ball de Gegants, Ball de l’Arbre, sardanes i Ball del Tortell. Cap a les 19 hores i al pavelló, la Banda de Matadepera convidarà al poble a gaudir d’un viatge on la ciència-ficció es fusiona amb la màgia de la música.

Tot preparat per a la grimpada del pi