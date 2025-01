Matadepera celebrarà la Baixada del Pi dels 50 anys

En el marc de la celebració dels 50 anys de la Baixada del Pi de les festes de Sant Sebastià, la germandat ha organitzat una nova baixada molt especial per aquest dissabte 25 de gener. Així, tots els matadeperencs majors de 40 anys es disposaran a recordar les mítiques baixades i s’uniran per alçar-se el pi a les espatlles i baixar fins arribar a la plaça de Cal Baldiró.

La baixada tradicional es va fer el passat 11 de gener, però amb aquest acte es vol tornar als inicis, als primers que van anar a buscar el pi i que el van portar carregat a les espatlles. Ells seran els grans protagonistes de la trobada per tallar el pi de forma manual, a cop de destral. Trobaran els focs encesos una mica més endavant de la font de la Tartana, prop del torrent de Can Solà. Un cop tallat el pi, faran un bon sopar per agafar forces i seguidament baixar-lo fins a la plaça. Avisats per tres petards (20.15 hores). Baixaran el pi pels següents carrers: camí de la Font de la Tartana, carrer de Jaume Faura, plaça de Sant Jordi, carrer de Sant Llorenç, carrer de Sant Joan, carretera de Terrassa, Sant Isidre i plaça de Cal Baldiró.

Tot seguit, i en arribar a la plaça, hi haurà festa assegurada amb el grup “Dalton Bang” que amb els èxits de sempre mantindran la plaça plena d’eufòria. Tot seguit, la festa continuarà amb la sessió del Dj Mano. Hi haurà servei de bar